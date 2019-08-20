Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет Ивановка после страшной трагедии

Ужасное убийство, которое всколыхнуло всю Украину, произошло еще в июне. В селе Ивановка, в Одесской области, 26-летний Николай Тарасов напал на свою соседку 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Как сейчас семья вероятного убийцы уживается в селе и какая там атмосфера – дальше.

Семья Тарасовых до сих пор живет в селе. Они почти не выходят из собственного дома. Об этом рассказал отец убитой Даши Лукьяненко, Сергей, в комментарии "Обозревателю".

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Мы живем в одном селе, но стараемся с ними не пересекаться. Они спрятались в своем доме, сидят там,

– сказал он.

А вот на местном рынке Тарасовы больше не работают. Их стенд был расположен прямо напротив торговой точки родителей убитой девочки. Однако после ужасной трагедии люди выгнали Тарасовых с рынка. Впрочем, те пытались вернуться.

"Они решили обхитрить всех и наняли сюда мужчину, оформили на него документы, якобы это он сам здесь торгует. Но однажды он напился и во всем признался. Поэтому и ему не дали работать", – рассказал Сергей Лукьяненко.



Ларек на рынке в Ивановке, который принадлежал Тарасовым/ Скриншот из видео

В селе так жестоко относятся к семье предполагаемого убийцы, потому что уверены: родители помогали сыну скрыть преступление.

В этом уверены и родственники Дарьи Лукьяненко.

"Иначе зачем во время поисков они ночью приходили на рынок, перелезли через забор и взяли у себя в контейнере упаковку уксуса. Чтобы с его помощью отмывать следы крови в доме. Если бы они брали его для заготовок, то достаточно взять бутылку, потом еще одну. Зачем среди ночи вдруг понадобилась целая упаковка?" – рассказал Сергей Лукьяненко.



Разбитое окно в доме Тарасовых в Ивановке/ Скриншот из видео

В целом в Ивановке сейчас настроения людей немного успокоились. Хоть к Тарасовым и относятся негативно, однако некоторые жители прощают их. Они говорят: Тарасовы вроде уже прошли детектор лжи и доказали, что невиновны.

О Даше в селе до сих пор вспоминают. Друзья и родные девочки выкладывают в сети клипы, где она поет и танцует. Люди все еще не могут смириться с тем, что ее больше нет.

Еще в музыкальной школе она записалась на танцы, потом перевелась в свою школу. У нее там была акробатика, она на мостик становилась, шпагат делала. Мы всегда переживали, чтобы она что-то себе не повредила. А еще она пела и мечтала стать известной,

– вспомнил отец убитого ребенка.

Что известно об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко?

Об исчезновении ребенка стало известно вечером 13 июня. Девочка исчезла посреди белого дня по дороге на танцевальный кружок в родном селе Ивановка Одесской области. Поиски продолжались 6 дней. В них, помимо полицейских, принимали участие военные и волонтеры.

В итоге тело ребенка нашли в выгребной яме на соседском дворе. В убийстве признался 26-летний Николай Тарасов. Во время допроса он рассказал, что сначала душил, затем раздел девочку и бросил тело в выгребную яму, а ее вещи облил бензином и сжег.

По версии следствия, официальная причина смерти школьницы – колото-резаная рана шеи. Сейчас Тарасов под арестом, суд избрал ему меру пресечения – 60 суток содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Теперь подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу.