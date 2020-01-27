Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: суд будет рассматривать дело в закрытом режиме
Дело об убийстве 11-летней девочки из Одесской области Дарьи Лукьяненко теперь будет рассматриваться в закрытом режиме. Так решила коллегия судей, очевидно, из-за деликатности дела. Следует заметить, что на открытых для общественности и СМИ заседаниях настаивали как потерпевшая сторона, так и обвиняемый.
Что касается подозреваемого в убийстве Николая Тарасова, то ему продлили меру пресечения. В общей камере СИЗО он будет находиться еще не менее 60 суток. Об этом информирует пресс-центр Раздельнянского райсуда Одесской области.
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То есть содержание под стражей для обвиняемого продлили до 26 марта 2020 года. Он не имеет права выйти из СИЗО под залог.
По каким статьям обвиняют Тарасова:
- Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении малолетнего;
- Законченное покушение на изнасилование;
- Умышленное убийство малолетнего ребенка, с целью скрыть другое преступление;
- Надругательство над телом умершего.
За эти преступления Тарасова могут осудить даже к пожизненному заключению.
Следует заметить, что в декабре 2019 года Николай Тарасов резко изменил свои показания по делу. Он опроверг предыдущие слова о том, что именно он убил соседскую девочку. По его словам, признание у него выбили правоохранители.
Что известно об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко:
- Об исчезновении ребенка стало известно вечером 13 июня 2019 года. Девочка исчезла среди бела дня по дороге на танцевальный кружок в родном селе Ивановка, что в Одесской области.
- Поиски продолжались 6 дней. В них, кроме полицейских, принимали участие военные и волонтеры.
- В итоге тело ребенка нашли в выгребной яме на соседском дворе. В убийстве признался 26-летний Николай Тарасов.
- Во время допроса он рассказал, что сначала душил девочку затем раздел и бросил тело в выгребную яму, а ее вещи облил бензином и сжег.
- По версии следствия, официальная причина смерти школьницы – колото-резаная рана шеи.
- Тарасов находится под арестом. В СИЗО живет в общей камере с 3 соседями, не работает. За все время содержания в СИЗО родственники на встречу с ним не приходили.