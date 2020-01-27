Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: суд будет рассматривать дело в закрытом режиме

Дело об убийстве 11-летней девочки из Одесской области Дарьи Лукьяненко теперь будет рассматриваться в закрытом режиме. Так решила коллегия судей, очевидно, из-за деликатности дела. Следует заметить, что на открытых для общественности и СМИ заседаниях настаивали как потерпевшая сторона, так и обвиняемый.

Что касается подозреваемого в убийстве Николая Тарасова, то ему продлили меру пресечения. В общей камере СИЗО он будет находиться еще не менее 60 суток. Об этом информирует пресс-центр Раздельнянского райсуда Одесской области.

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То есть содержание под стражей для обвиняемого продлили до 26 марта 2020 года. Он не имеет права выйти из СИЗО под залог.

По каким статьям обвиняют Тарасова:

Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении малолетнего;

Законченное покушение на изнасилование;

Умышленное убийство малолетнего ребенка, с целью скрыть другое преступление;

Надругательство над телом умершего.

За эти преступления Тарасова могут осудить даже к пожизненному заключению.

Следует заметить, что в декабре 2019 года Николай Тарасов резко изменил свои показания по делу. Он опроверг предыдущие слова о том, что именно он убил соседскую девочку. По его словам, признание у него выбили правоохранители.

Что известно об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко: