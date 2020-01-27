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      Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: суд будет рассматривать дело в закрытом режиме

      38 Читати новину українською
      Николай Тарасов / usionline.com

      Дело об убийстве 11-летней девочки из Одесской области Дарьи Лукьяненко теперь будет рассматриваться в закрытом режиме. Так решила коллегия судей, очевидно, из-за деликатности дела. Следует заметить, что на открытых для общественности и СМИ заседаниях настаивали как потерпевшая сторона, так и обвиняемый.

      Что касается подозреваемого в убийстве Николая Тарасова, то ему продлили меру пресечения. В общей камере СИЗО он будет находиться еще не менее 60 суток. Об этом информирует пресс-центр Раздельнянского райсуда Одесской области.

      Это интересно: Почему Николай Тарасов мог убить Дарию Лукьяненко: громкие детали из детства вероятного убийцы

      То есть содержание под стражей для обвиняемого продлили до 26 марта 2020 года. Он не имеет права выйти из СИЗО под залог.

      По каким статьям обвиняют Тарасова:

      • Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении малолетнего;
      • Законченное покушение на изнасилование;
      • Умышленное убийство малолетнего ребенка, с целью скрыть другое преступление;
      • Надругательство над телом умершего.

      За эти преступления Тарасова могут осудить даже к пожизненному заключению.

      Следует заметить, что в декабре 2019 года Николай Тарасов резко изменил свои показания по делу. Он опроверг предыдущие слова о том, что именно он убил соседскую девочку. По его словам, признание у него выбили правоохранители.

      Что известно об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко:

      • Об исчезновении ребенка стало известно вечером 13 июня 2019 года. Девочка исчезла среди бела дня по дороге на танцевальный кружок в родном селе Ивановка, что в Одесской области.
      • Поиски продолжались 6 дней. В них, кроме полицейских, принимали участие военные и волонтеры.
      • В итоге тело ребенка нашли в выгребной яме на соседском дворе. В убийстве признался 26-летний Николай Тарасов.
      • Во время допроса он рассказал, что сначала душил девочку затем раздел и бросил тело в выгребную яму, а ее вещи облил бензином и сжег.
      • По версии следствия, официальная причина смерти школьницы – колото-резаная рана шеи.
      • Тарасов находится под арестом. В СИЗО живет в общей камере с 3 соседями, не работает. За все время содержания в СИЗО родственники на встречу с ним не приходили.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Убийство Новости Одессы Дарья Лукьяненко
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