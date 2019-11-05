Убийство 14-летней Дарьи Дробот в Одесской области: подозреваемого подростка взяли под стражу
Коминтерновский районный суд Одесской области избрал меру пресечения 15-летнему парню Кириллу А., которого подозревают в убийстве Дарьи Дробот. Именно этого приятеля школьницы подозревают в убийстве девушки.
Теперь парень пробудет под стражей 2 месяца. Соответствующую меру пресечения суд назначил без права внесения залога. Об этом информирует ТСН.
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Кирилла привезли в здание суда в наручниках. В зале подросток вел себя спокойно. Рядом сидела его мама. Оба надели на головы капюшоны.
Подозреваемый и его мама в зале суда/ скриншот из видео
Заседание продолжалось в закрытом режиме. Ходатайство об этом ранее подал адвокат подозреваемого.
Из-за того, что вероятный убийца Дарьи несовершеннолетний, в зале суда также находился психолог.
Подозреваемому в убийстве Дарьи Дробот избрали меру пресечения: видео
Что известно об убийстве Дарьи Дробот на Одесщине?
- 2 ноября 14-летняя девочка поехала вместе с друзьями отдыхать за город и вечером не вернулась домой.
- Правоохранители нашли ребенка мертвым на следующий день в лесополосе Лиманского района Одесской области.
- Друзья погибшей девочки рассказали, что в день отдыха она ушла куда-то с парнем из их же компании. Не дождавшись возвращения девушки и парня, остальные приятели разъехалась по домам.
- Полиция расследует дело как умышленное убийство. Подозреваемого 15-летнего парня Кирилла уже взяли под стражу. До задержания полицией он скрывался у знакомых.