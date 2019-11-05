20:05
5 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, 4 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Убийство 14-летней Дарьи Дробот в Одесской области: подозреваемого подростка взяли под стражу

      160 Читати новину українською
      В зале суда подозреваемый и его мама сидели в капюшонах
      В зале суда подозреваемый и его мама сидели в капюшонах / Скриншот

      Коминтерновский районный суд Одесской области избрал меру пресечения 15-летнему парню Кириллу А., которого подозревают в убийстве Дарьи Дробот. Именно этого приятеля школьницы подозревают в убийстве девушки.

      Теперь парень пробудет под стражей 2 месяца. Соответствующую меру пресечения суд назначил без права внесения залога. Об этом информирует ТСН.

       Актуально: Убийство 14-летней девочки в Одесской области: парень подарил ее телефон другой 

      Кирилла привезли в здание суда в наручниках. В зале подросток вел себя спокойно. Рядом сидела его мама. Оба надели на головы капюшоны.

      Подозреваемый и его мама в зале суда/ скриншот из видео

      Заседание продолжалось в закрытом режиме. Ходатайство об этом ранее подал адвокат подозреваемого.

      Из-за того, что вероятный убийца Дарьи несовершеннолетний, в зале суда также находился психолог.

      Подозреваемому в убийстве Дарьи Дробот избрали меру пресечения: видео

      Что известно об убийстве Дарьи Дробот на Одесщине?

      • 2 ноября 14-летняя девочка поехала вместе с друзьями отдыхать за город и вечером не вернулась домой.
      • Правоохранители нашли ребенка мертвым на следующий день в лесополосе Лиманского района Одесской области.
      • Друзья погибшей девочки рассказали, что в день отдыха она ушла куда-то с парнем из их же компании. Не дождавшись возвращения девушки и парня, остальные приятели разъехалась по домам.
      • Полиция расследует дело как умышленное убийство. Подозреваемого 15-летнего парня Кирилла уже взяли под стражу. До задержания полицией он скрывался у знакомых.
      blog_ava
      Как есть авокадо: советы по выбору и приготовлению
      сегодня
      20308
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Новости Одессы Решение суда Убийство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент Трампа – процесс пошел: что может потерять Украина?
      сегодня , 20:01 Импичмент Трампа – процесс пошел: что может потерять Украина?
      Інна Жолобович 16
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      сегодня , 18:01 О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      Юрій Гаврищак 372
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      6 ноября , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      70
      Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      сегодня , 17:00 Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      Закарпатський Легіон 735
      "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      сегодня , 15:00 "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      Блог Соцмережі 3882
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук