Убийство 14-летней Дарьи Дробот в Одесской области: подозреваемого подростка взяли под стражу

Коминтерновский районный суд Одесской области избрал меру пресечения 15-летнему парню Кириллу А., которого подозревают в убийстве Дарьи Дробот. Именно этого приятеля школьницы подозревают в убийстве девушки.

Теперь парень пробудет под стражей 2 месяца. Соответствующую меру пресечения суд назначил без права внесения залога. Об этом информирует ТСН.

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Кирилла привезли в здание суда в наручниках. В зале подросток вел себя спокойно. Рядом сидела его мама. Оба надели на головы капюшоны.

Подозреваемый и его мама в зале суда/ скриншот из видео

Заседание продолжалось в закрытом режиме. Ходатайство об этом ранее подал адвокат подозреваемого.

Из-за того, что вероятный убийца Дарьи несовершеннолетний, в зале суда также находился психолог.

Подозреваемому в убийстве Дарьи Дробот избрали меру пресечения: видео

Что известно об убийстве Дарьи Дробот на Одесщине?