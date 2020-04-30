Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: еще одного подозреваемого объявили в розыск

В международный розыск объявили еще одного подозреваемого в причастности к покушению на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийству его 3-летнего сына. Также ему сообщили о подозрении.

Компетентні органи можуть затримати зловмисника на території іншої держави, повідомляє Офіс генпрокурора. Адже причетному до вбивства дитини суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що і дає правову підставу для його затримання за кордоном.

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Наразі фігуранта оголошено в міжнародний розшук. Триває досудове розслідування.

У прокуратурі відзначили, що загалом у справі замаху на депутата Соболєва та вбивства його сина повідомлено про підозру 6 особам.

Наразі шести особам повідомлено про підозру. Чотири людини перебувають під вартою, двоє – в міжнародному розшуку,

– додали в прокуратурі.

Новий оголошений у розшук підозрюваний є шостим у цій справі, пише УП з посиланням на Офіс генпрокурора. Однак яким чином він причетний до замаху на Соболєва – у прокуратурі не змогли пояснити.

Замах на депутата Соболєва і вбивство його сина: основне