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      Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: еще одного подозреваемого объявили в розыск

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      Убийство сына Соболева: еще одного подозреваемого объявили в розыск
      У розшук оголосили ще одного підозрюваного у справі замаху на депутата Соболєва / rbc.ua

      В международный розыск объявили еще одного подозреваемого в причастности к покушению на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийству его 3-летнего сына. Также ему сообщили о подозрении.

      Компетентні органи можуть затримати зловмисника на території іншої державиповідомляє Офіс генпрокурора. Адже причетному до вбивства дитини суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що і дає правову підставу для його затримання за кордоном.

      До теми Вячеслав Соболєв повідомив, що на нього та його родину готують новий замах: відеозвернення

      Наразі фігуранта оголошено в міжнародний розшук. Триває досудове розслідування.

      У прокуратурі відзначили, що загалом у справі замаху на депутата Соболєва та вбивства його сина повідомлено про підозру 6 особам.

      Наразі шести особам повідомлено про підозру. Чотири людини перебувають під вартою, двоє – в міжнародному розшуку,
      – додали в прокуратурі.

      Новий оголошений у розшук підозрюваний є шостим у цій справі, пише УП з посиланням на Офіс генпрокурора. Однак яким чином він причетний до замаху на Соболєва – у прокуратурі не змогли пояснити.

      Замах на депутата Соболєва і вбивство його сина: основне

      • Ввечері 1 грудня 2019 року в центрі Києва невідомі обстріляли Range Rover депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. У машині він був разом із дружиною, сином і подругою дружини.
      • Куля влучила у шию 3-річного сина депутата. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • Наступного дня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваними виявилися колишні бійці роти "Ведмеді" Андрій Лаврега та Олексій Семенов.
      • 3 грудня чоловікам оголосили підозру. За вбивство дитини їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв обох підозрюваних під варту на два місяці без права внесення застави.
      • За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.
      • 25 січня у закритому режимі суд обрав підозрюваним запобіжний захід у справі вбивства сина Вячеслава Соболєва. Відповідно до рішення суду Лаврегу і Семенова залишили під вартою.
      • Станом на 30 квітня на лаві підсудних у справі виступатимуть щонайменше 6 осіб.
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Офис генпрокурора Покушение на Соболева Новости Украины Новости политики
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