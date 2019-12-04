01:58
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: фото карабина, из которого стрелял киллер

      11 Читати новину українською
      Пуля попала в малолетнего сына депутата, который находился в авто / РБК-Украина

      Оружие, из которого злоумышленник совершил смертельный выстрел в сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, 3-летнего Александра, не является высокоточным и предназначенным именно для снайперской стрельбы.

      К такому выводу пришли следователи, а снимок карабина на своей фейсбук-странице обнародовал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

      Все, что известно о трагедии:  Расстреляли авто депутата Соболева в центре Киева и убили его малолетнего ребенка

      Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 миллиметра с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision, скоро поступит для исследования экспертов, как и оружие, из которого с высокой вероятностью было сделано роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря,
      – пишет он.

      По словам Шевченко, организаторы и исполнители преступления не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли "первое что попало под руку".

      "Дешево, сердито и доступно", – комментирует он выбор оружия.

      В МВД напоминают: поймать преступников, готовивших покушение на Соболева и по неосторожности убивших его сына, удалось благодаря слаженным действиям оперативников и криминалистов. Они вовремя установили траекторию полета пули, которая указала на комнату хостела на улице Тарасовский. Поэтому далее найти подозреваемых было лишь делом техники.

      Внимание! 3 декабря полиция объявила подозрение двум мужчинам, которых задержали по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийство его сына:

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболев отъехал от ресторана "Марио", владельцем которого он является.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым нет и 20 лет.
      • Они открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, который сняли накануне преступления.

      Кого подозревают в преступлении? Оба задержанных – бывшие бойцы АТО.

      Андрей Лаврега на Донбассе был снайпером, три года просидел в окопах. На войну ушел еще в 17 лет, служил в 8-м отдельном батальоне "Аратта". Парень имел позывной "Тихий". Однако, 7 месяцев назад Лаврега ушел из батальона и вернулся к гражданской жизни.

      Его напарником в преступлении стал товарищ по батальону по фамилии Семенов. Он родом из Одесской и учился в Одесском мореходном училище. На войну также ушел добровольцем в 2017 году.

      Расстреляли авто депутата Соболева в центре Киева и убили его малолетнего ребенка: что известно
      3 декабря
      6190
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Оружие Министерство внутренних дел Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Убийство Покушение на Соболева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:00 Чому суд Італії визнав Марківа винним у вбивстві: заява свідка і відтворення подій того дня
      Віталій Дейнега 29
      сегодня , 00:48 Одиозного Онищенко задержали в Германии: факты о нардепе-беглеце
      Ірина Вихрущ 954
      3 декабря , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      158
      сегодня , 00:10 Звільнення Труби: кому вигідне та від чого відволікає увагу
      Антон Голобородько 85
      3 декабря , 22:29 Главные новости 3 декабря: скандал с Трубой, задержание Онищенко, нефтяной контракт с Россией
      Ірина Кошанська 304
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук