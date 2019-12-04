Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: фото карабина, из которого стрелял киллер

Оружие, из которого злоумышленник совершил смертельный выстрел в сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, 3-летнего Александра, не является высокоточным и предназначенным именно для снайперской стрельбы.

К такому выводу пришли следователи, а снимок карабина на своей фейсбук-странице обнародовал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Все, что известно о трагедии: Расстреляли авто депутата Соболева в центре Киева и убили его малолетнего ребенка

Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 миллиметра с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision, скоро поступит для исследования экспертов, как и оружие, из которого с высокой вероятностью было сделано роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря,

– пишет он.

По словам Шевченко, организаторы и исполнители преступления не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли "первое что попало под руку".

"Дешево, сердито и доступно", – комментирует он выбор оружия.

В МВД напоминают: поймать преступников, готовивших покушение на Соболева и по неосторожности убивших его сына, удалось благодаря слаженным действиям оперативников и криминалистов. Они вовремя установили траекторию полета пули, которая указала на комнату хостела на улице Тарасовский. Поэтому далее найти подозреваемых было лишь делом техники.

Внимание! 3 декабря полиция объявила подозрение двум мужчинам, которых задержали по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Что известно о покушении на депутата Соболева и убийство его сына:

Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover . В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболев отъехал от ресторана "Марио", владельцем которого он является.

Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым нет и 20 лет.

Они открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, который сняли накануне преступления.