Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: фото карабина, из которого стрелял киллер
Оружие, из которого злоумышленник совершил смертельный выстрел в сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, 3-летнего Александра, не является высокоточным и предназначенным именно для снайперской стрельбы.
К такому выводу пришли следователи, а снимок карабина на своей фейсбук-странице обнародовал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
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Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 миллиметра с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision, скоро поступит для исследования экспертов, как и оружие, из которого с высокой вероятностью было сделано роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря,
– пишет он.
По словам Шевченко, организаторы и исполнители преступления не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли "первое что попало под руку".
"Дешево, сердито и доступно", – комментирует он выбор оружия.
В МВД напоминают: поймать преступников, готовивших покушение на Соболева и по неосторожности убивших его сына, удалось благодаря слаженным действиям оперативников и криминалистов. Они вовремя установили траекторию полета пули, которая указала на комнату хостела на улице Тарасовский. Поэтому далее найти подозреваемых было лишь делом техники.
Внимание! 3 декабря полиция объявила подозрение двум мужчинам, которых задержали по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Что известно о покушении на депутата Соболева и убийство его сына:
- Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
- Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболев отъехал от ресторана "Марио", владельцем которого он является.
- Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым нет и 20 лет.
- Они открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, который сняли накануне преступления.
Кого подозревают в преступлении? Оба задержанных – бывшие бойцы АТО.
Андрей Лаврега на Донбассе был снайпером, три года просидел в окопах. На войну ушел еще в 17 лет, служил в 8-м отдельном батальоне "Аратта". Парень имел позывной "Тихий". Однако, 7 месяцев назад Лаврега ушел из батальона и вернулся к гражданской жизни.
Его напарником в преступлении стал товарищ по батальону по фамилии Семенов. Он родом из Одесской и учился в Одесском мореходном училище. На войну также ушел добровольцем в 2017 году.