Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: СМИ сообщили, что двое подозреваемых уже на свободе

Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу из СИЗО. Говорится об экс-полицейском Владимире Петровце и гражданском Дмитрие Кривошее. Их выпустили под залог.

Такую информацию обнародовало hromadske со ссылкой на бабушку убитого мальчика и адвоката одного из подозреваемых. Подтверждает это также и журналист Дмитрий Гнап на своей странице в фейсбук.

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Сейчас под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца находится под домашним арестом.

Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли,

– отметил адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз.

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