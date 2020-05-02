Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: СМИ сообщили, что двое подозреваемых уже на свободе
Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу из СИЗО. Говорится об экс-полицейском Владимире Петровце и гражданском Дмитрие Кривошее. Их выпустили под залог.
Такую информацию обнародовало hromadske со ссылкой на бабушку убитого мальчика и адвоката одного из подозреваемых. Подтверждает это также и журналист Дмитрий Гнап на своей странице в фейсбук.
К теме ГБР выяснило, кто убил 5-летнего Кирилла Тлявова
Сейчас под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца находится под домашним арестом.
Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли,
– отметил адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз.
Что известно об убийстве Кирилла Тлявова
- Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутри-мозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.
- Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился о камень, за что и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны
- и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.
- Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.
- Ранее Роман Труба заявил, что у 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика.
- В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако известно, что подозревают 2 пьяных полицейских – старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний.
- Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников происшествия в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.
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