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      Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: СМИ сообщили, что двое подозреваемых уже на свободе

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      Убийство Кирилла Тлявова: двое подозреваемых вышли на свободу
      Один из подозреваемых по делу об убийстве Кирилла Тлявова

      Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу из СИЗО. Говорится об экс-полицейском Владимире Петровце и гражданском Дмитрие Кривошее. Их выпустили под залог.

      Такую информацию обнародовало hromadske со ссылкой на бабушку убитого мальчика и адвоката одного из подозреваемых. Подтверждает это также и журналист Дмитрий Гнап на своей странице в фейсбук.

      К теме ГБР выяснило, кто убил 5-летнего Кирилла Тлявова

      Сейчас под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца находится под домашним арестом.

      Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли,
      – отметил адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз.

      Что известно об убийстве Кирилла Тлявова

      • Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутри-мозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.
      • Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился о камень, за что и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны
      • и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.
      • Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.
      • Ранее Роман Труба заявил, что у 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика.
      • В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако известно, что подозревают 2 пьяных полицейских – старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний.
      • Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников происшествия в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Решение суда Убийство Дети и несовершеннолетние
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