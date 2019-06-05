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      Убийство 5-летнего мальчика: для главы полиции Киевщины придумали наказание – поездка на Донбасс

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      Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов
      Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов / kyiv.npu.gov.ua

      Из-за убийства вероятно пьяными полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке. Впоследствии он отправится в зону проведения Операции объединенных сил на оккупированном Донбассе.

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что Ценова уволили с должности, но пока он находится в распоряжении, потому что "такой порядок службы", пишет "Интерфакс".

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      Аваков добавил, что вероятнее всего Ценов отбудет в зону ООС и будет там с двумя другими рядовыми полицейскими руководить определенным участком границы.

      Ценов несет политическую ответственность: мы ему ставим в вину недостаточно квалифицированную работу с кадрами,
      – сказал Аваков.

      К слову, Дмитрий Ценового сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

      Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова? 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их задержали и арестовали на 2 месяца без права внесения залога, обоим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, и оба не признают вину. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытащить пулю так и не смогли. 3 июня мальчик умер. 5 июня в Переяславе-Хмельницком состоялись похороны Кирилла Тлявовина.

      Смотрите видео об убийстве Кирилла Тлявова:

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Киева Расследования Министерство внутренних дел Арсен Аваков Полиция
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