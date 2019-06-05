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      Убийство 5-летнего мальчика: почему полицейских восстановили на посту, после провала аттестации

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      Суд над полицейскими, которые подозреваемые в убийстве ребенка
      Суд над полицейскими, которые подозреваемые в убийстве ребенка / unian.ua

      Реформа Национальной полиции активно шла в крупные города, однако там она остановилась. Не всюду состоялся набор патрульной полиции, ведь в маленьких городах, таких как Переяслав-Хмельницкий, такой процесс не состоялся.

      В Переяслав-Хмельницком старую милицию провели через аттестацию. Те, кто остался и прошел ее, были переведены в патрульные, следственно-оперативные и другие блоки полиции. Об этом рассказал народный депутат Мустафа Найем в программе 24 канала "Что это было?".

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      Нардеп заявил, что оба полицейские, подозреваемые в убийстве, были уволены. Первый не прошел аттестацию, поэтому комиссия решила, что он не соответствует своей должности и должен быть уволен. Тогда он обратился в суд и был восстановлен в должности. Суд решил, что аттестация не имеет значения.

      Второй полицейский также был уволен и обращался в суд, чтобы его восстановили в должности. Ему даже компенсировали 85 тысяч гривен,
      – сообщил Мустафа Найем

      "В день, когда мальчик Кирилл умер, то судью Окружного административного суда города Киева, который рассматривал дело полицейского, Высшая квалификационная комиссия судей Украины признали добродетельным судьей. Хотя относительно него обращался Общественный совет добродетели и требовал его увольнения. Это судья Костенко, который когда-то наехал автомобилем на девушку, избежал полностью наказания и восстановился в должности", – добавил Найем.

      Что произошло в Переяславе-Хмельницком?31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали шансов на жизнь из-за критического состояния – у ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня Кирилл умер.

      Загиблий Кирило Тлявов
      Погибший Кирилл Тлявов

      Подозреваемым – старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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      Теги: Новости Украины Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Полиция Судьи Расследования Дети и несовершеннолетние Новости Киева Жертвы Мустафа Найем
      Источник: 24 канал
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