Убийство 5-летнего мальчика: в МВД рассказали о "наказании" для начальника полиции Киевщины

Перевод на Донбасс начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова после смерти 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком однозначно не является повышением.

Работа в зоне ООС является сложной, об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, пишет "Громадское".

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Генерал полиции Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке и заявил о переводе на Донбасс 3 июня – после смерти мальчика, в убийстве которого подозревают пьяных полицейских. Национальная полиция уже назначила его председателем полицейских в составе операции Объединенных сил.

Варченко отмечает, что "это однозначно не повышение" и эта работа сложнее.

Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением. Зона ООС это более 400 км линии разграничения, на которой происходят и стандартные для Киева процессы и нестандартных для Киева, например оперативное реагирование в результате обстрелов. Надо идти в серую зону

– пояснил он.

В то же время советник министра МВД отметил, что Ценов справится с теми задачами, которые стоят перед руководителем полиции в ООС.

"Там около 1000 человек он координирует, его задача представлять Нацполицию в штабе ООС", – рассказал Варченко.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Их задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.



Сами же подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытянуть пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик скончался. 5 июня в Переяслав-Хмельницком состоялись похороны Кирилла.



Подозреваемым уже избрали меру пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.