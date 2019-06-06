23:02
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Убийство 5-летнего мальчика: в МВД рассказали о "наказании" для начальника полиции Киевщины

      45 Читати новину українською
      В МВД объяснили перевод начальника полиции Киевщины в ООС после убийства 5-летнего мальчика
      В МВД объяснили перевод начальника полиции Киевщины в ООС после убийства 5-летнего мальчика / Нацполиция

      Перевод на Донбасс начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова после смерти 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком однозначно не является повышением.

      Работа в зоне ООС является сложной, об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, пишет "Громадское".

      Читайте также: Похороны 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком: фото 18+

      Генерал полиции Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке и заявил о переводе на Донбасс 3 июня – после смерти мальчика, в убийстве которого подозревают пьяных полицейских. Национальная полиция уже назначила его председателем полицейских в составе операции Объединенных сил.

      Варченко отмечает, что "это однозначно не повышение" и эта работа сложнее.

      Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением. Зона ООС это более 400 км линии разграничения, на которой происходят и стандартные для Киева процессы и нестандартных для Киева, например оперативное реагирование в результате обстрелов. Надо идти в серую зону
      – пояснил он.

      В то же время советник министра МВД отметил, что Ценов справится с теми задачами, которые стоят перед руководителем полиции в ООС.

      "Там около 1000 человек он координирует, его задача представлять Нацполицию в штабе ООС", – рассказал Варченко.

      Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Их задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Сами же подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытянуть пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик скончался. 5 июня в Переяслав-Хмельницком состоялись похороны Кирилла.

      Подозреваемым уже избрали меру пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      УБИЙСТВО 5-ЛЕТНЕГО КИРИЛЛА: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
      •  
      blog_ava
      В сериале "Секс и город" – американское совершеннолетие: как изменились героини за 21 год
      сегодня
      1647
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Полиция Новости Киева Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      сегодня , 22:23 Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      149
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      сегодня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 1096
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      80
      Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      сегодня , 20:30 Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      Світлана Попова 277
      Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      сегодня , 19:01 Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      Ірина Поліщук 291
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук