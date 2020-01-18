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      Убийство Амины Окуевой: суд взял под стражу еще одного подозреваемого из группы Редькина

      28 Читати новину українською
      Задержан Андрей Кравченко / kv.npu.gov.ua

      Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца Андрея Кравченко. Он был одним из членов группы Игоря Редькина – фигуранта дела убийства добровольца Амины Окуевой. Кравченко подозревают в убийстве по заказу бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 года.

      Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на прокурора по делу – Юлию Дядюк. По ее словам, сейчас продолжаются следственные действия и проверяется вероятная причастность мужчины к убийству Окуевой.

      Адвокат подозреваемого Ирина Бигунец заявила журналистам, что на ее подзащитного пытаются "повесить" убийство Окуевой. Она заверила, что он не имеет отношения даже к убийству бизнесмена Хоруженко в 2014 году и у него якобы есть алиби.

      В то же время, в прокуратуре отметили, что это алиби опровергли сами же свидетели в суде, которые фактически дали разные показания. Экспертиза, которая проводилась следствием установила, что кровь убийцы, которая была найдена на трупе убитого Хоруженко совпадает с ДНК подозреваемого. В то же время, адвокат Андрея Кравченко отметила, что ее подзащитный действительно имеет два шрама на теле, но по всем есть справки из больницы.

      Что известно об Андрее КравченкоЯвляется одним из 7 подозреваемых в производствах относительно убийства директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году. Также его подозревают в убийстве начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького. На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом.

      Что известно об Игоре Редькине и его причастности к убийству Окуевой

      Подозреваемый – 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск республики Дагестан. Длительное время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий.

      По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году – руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.

      Однако, зимой прошлого года Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. На момент задержания в деле убийства Окуевой Редькин находился под личным обязательством.

      Одним из ключевых доказательств вероятной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, оставленном неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата.

      На оружии были найдены и другие следы, чьи именно – следствие устанавливает.

      Кто такая Амина Окуева

      • Общественная активистка, медик и военнослужащая.
      • Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.
      • Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.
      • Во время Евромайдана Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни.
      • С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года ушла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".
      • Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.
      • Была помощницей тогдашнего нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
      • После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.
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      18 января
      937
      Автор: Северин Трач
      Теги: Решение суда Адам Осмаев Убийство Амины Окуевой Новости Украины Новости политики
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