Убийство Амины Окуевой: суд взял под стражу еще одного подозреваемого из группы Редькина

Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца Андрея Кравченко. Он был одним из членов группы Игоря Редькина – фигуранта дела убийства добровольца Амины Окуевой. Кравченко подозревают в убийстве по заказу бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 года.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на прокурора по делу – Юлию Дядюк. По ее словам, сейчас продолжаются следственные действия и проверяется вероятная причастность мужчины к убийству Окуевой.

Адвокат подозреваемого Ирина Бигунец заявила журналистам, что на ее подзащитного пытаются "повесить" убийство Окуевой. Она заверила, что он не имеет отношения даже к убийству бизнесмена Хоруженко в 2014 году и у него якобы есть алиби.

В то же время, в прокуратуре отметили, что это алиби опровергли сами же свидетели в суде, которые фактически дали разные показания. Экспертиза, которая проводилась следствием установила, что кровь убийцы, которая была найдена на трупе убитого Хоруженко совпадает с ДНК подозреваемого. В то же время, адвокат Андрея Кравченко отметила, что ее подзащитный действительно имеет два шрама на теле, но по всем есть справки из больницы.

Что известно об Андрее КравченкоЯвляется одним из 7 подозреваемых в производствах относительно убийства директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году. Также его подозревают в убийстве начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького. На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом.

Что известно об Игоре Редькине и его причастности к убийству Окуевой

Подозреваемый – 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск республики Дагестан. Длительное время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий.

По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году – руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.

Однако, зимой прошлого года Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. На момент задержания в деле убийства Окуевой Редькин находился под личным обязательством.

Одним из ключевых доказательств вероятной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, оставленном неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата.

На оружии были найдены и другие следы, чьи именно – следствие устанавливает.

Кто такая Амина Окуева