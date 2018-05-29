Убийство Аркадия Бабченко: в полиции назвали главные версии преступления
Во вторник, 29 мая, в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Убийство произошло на пороге квартиры журналиста. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства – профессиональная деятельность.
О версии ужасного убийства журналиста в центре Киева сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко в комментарии "112 каналу".
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Первая и самая очевидная (версия – ред.) – профессиональная деятельность. Но в настоящее время рано делать какие-то конкретные версии. Но она вытекает из его позиции и профессиональной деятельности
– заявил Крищенко.
Кроме этого он отметил, что среди других версий, которые рассматривает следствие, есть те, которые касаются личной жизни и конфликтов, не связанных с профессиональной деятельностью.
Глава киевской полиции также добавил, что первый звонок в полицию поступил от жены журналиста. Сейчас она еще не может дать объективных показаний и находится в шоковом состоянии. С ней работают врачи и психологи.
Журналистам "Громадского" удалось взять комментарий у соседки Аркадия Бабченко.
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Абсолютно адекватный человек. Совсем не понятно как такое могло произойти. Я тут с собакой гуляла и ничего не слышала. Видимо использовали глушитель. В доме он проживал примерно полгода. Иногда появлялся в компании некой женщины. Наш район довольно спокойный, но вот в прошлом году застрелили адвоката,
– прокомментировала жительница дома Виктория.
По предварительной версии в Бабченко стреляли трижды когда он заходил в квартиру. Все три выстрелы направлены в область спины.
От полученных ранений журналист скончался в карете скорой помощи.
Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист скончался в "скорой". Следует отметить, что в феврале 2017 года журналист уехал из России из-за преследования.
Кто такой Аркадий Бабченко?Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.
Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.
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