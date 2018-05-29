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Убийство Аркадия Бабченко: Геращенко раскрыл детали убийства

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Аркадий Бабченко убит в Киеве 29 мая 2018 года
Аркадий Бабченко убит в Киеве 29 мая 2018 года

Во вторник, 29 мая, в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это на пороге его квартиры. Сердце журналиста остановилось в карете скорой помощи.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко

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Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, противник путинского режима и друг Украины. В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его ждал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов,
– говорится в сообщении.

Он добавил, что на место убийства выехала следственно-оперативная группа полиции.

"Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жесткого убийства", – добавил Геращенко.

Как сообщил журналист Осман Пашаев, Аркадия Бабченко убили тремя выстрелами в спину.

"Аркадия Бабченко убили тремя выстрелами в спину в подъезде дома, когда он возвращался из магазина", – говорится в сообщении.

 

 

Теги: Новости Киева Убийство Аркадия Бабченко Новости Украины Антон Геращенко
Источник: 24 Канал
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