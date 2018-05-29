Убийство Аркадия Бабченко: ОБСЕ призвала Украину немедленно расследовать преступление
ОБСЕ призвала власти Украины провести тщательное и незамедлительное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом заявил в своем Twitter президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дезир.
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"Известного российского журналиста Аркадия Бабченко застрелели в его квартире в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное, тщательное и полное расследование", — подчеркнул он.
Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер в "скорой". Следует отметить, что в феврале 2017 года журналист уехал из России из-за преследования.
Кто такой Аркадий Бабченко?
Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.
Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.
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