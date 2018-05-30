Убийство Аркадия Бабченко: по фотороботу проверяют 10 человек
Вечером 29 мая в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Неизвестный несколько раз выстрелил в ему в спину на пороге его квартиры в Киеве.
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Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.
Правоохранители обнародовали фоторобот предполагаемого убийцы.
Полиция обнародовала фоторобот предполагаемого убийцы Аркадия Бабченко
Как пишет "Громадское" со ссылкой на источники в Нацполиции, по составленному фотороботу проверяют 10 человек.
Дело об убийстве Бабченко будут совместно проводить полиция и Служба безопасности Украины.
Ранее в СМИ появилась информация, что накануне убийства Бабченко в Киев прибыл киллер ФСБ России по прозвищу "Валидол".
24 канал следит за ситуацией. Все самые свежие новости об убийстве Аркадия Бабченко читайте в онлайне.
Кто такой Аркадий Бабченко?
Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. Бабченко считают одним из основателей современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языках и изданы в 22 странах мира.