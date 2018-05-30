Убийство Аркадия Бабченко: по фотороботу проверяют 10 человек

Вечером 29 мая в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Неизвестный несколько раз выстрелил в ему в спину на пороге его квартиры в Киеве.

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Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.

Правоохранители обнародовали фоторобот предполагаемого убийцы.

Полиция обнародовала фоторобот предполагаемого убийцы Аркадия Бабченко

Как пишет "Громадское" со ссылкой на источники в Нацполиции, по составленному фотороботу проверяют 10 человек.

Дело об убийстве Бабченко будут совместно проводить полиция и Служба безопасности Украины.

Ранее в СМИ появилась информация, что накануне убийства Бабченко в Киев прибыл киллер ФСБ России по прозвищу "Валидол".

24 канал следит за ситуацией. Все самые свежие новости об убийстве Аркадия Бабченко читайте в онлайне.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. Бабченко считают одним из основателей современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языках и изданы в 22 странах мира.