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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Убийство Аркадия Бабченко: журналисты собрались под посольством России

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Утром 30 мая под посольством в Киеве собрались неравнодушные люди, возмущенные убийством российского журналиста Аркадия Бабченко. Среди собравшихся – в основном журналисты.

Как сообщает корреспондент 24 канала, журналисты убеждены, что Аркадия Бабченко убили за его профессиональную деятельность и называют это политической казнью. Участники акции принесли под стены российского посольства цветы и фото Аркадия Бабченко.

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Многие пришли, просто чтобы почтить коллегу и друга, другие – чтобы показать, что бояться не нужно и свободу слова не остановить.

Больше смотрите в фотообзоре 24 канала.

Как известно, российского журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве в собственном доме. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.

 

 

Теги: Новости Украины Убийство Аркадия Бабченко журналисты Фотоновости Новости Киева
Источник: 24 канал
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