Убийство Аркадия Бабченко: журналисты собрались под посольством России

Утром 30 мая под посольством в Киеве собрались неравнодушные люди, возмущенные убийством российского журналиста Аркадия Бабченко. Среди собравшихся – в основном журналисты.

Как сообщает корреспондент 24 канала, журналисты убеждены, что Аркадия Бабченко убили за его профессиональную деятельность и называют это политической казнью. Участники акции принесли под стены российского посольства цветы и фото Аркадия Бабченко.

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Многие пришли, просто чтобы почтить коллегу и друга, другие – чтобы показать, что бояться не нужно и свободу слова не остановить.



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Как известно, российского журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве в собственном доме. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.