"Убийство" Бабченко – редкое мгновение, когда мир позитивно заговорил об Украине, – Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский убеждает, что ранее Украина появлялась на первых полосах ведущих мировых изданий из-за коррупционных скандалов, но ситуация с "убийством" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко стала одним из тех редких моментов, когда о ней заговорили в положительном ключе.

Такое заявление спортсмен сделал в комментарии ресурса 112.ua.

Читайте также: Вакарчук – сам свой проект, – Стаховский

"Да, я об этом узнал 31 мая. У нас в раздевалке лежит вся пресса: The New York Times, Financial Times и многие другие газеты. Наконец мы попали на первые полосы мировых газет. Раньше тоже появлялись, но только из-за коррупционных схем", – подчеркивает он.

Кроме того, Стаховский выразил восторг от спецоперации СБУ с инсценировки убийства Аркадия Бабченко.

"Поздравляю СБУ с суперудачной организацией операции. Молодцы, что еще тут сказать. В деталях не знаю, потому что не успел все прочитать, но если они задержали заказчика и исполнителя, снимаю шляпу, молодцы. То, что вся страна день нервничала, – это, конечно, не совсем хорошо. Но в итоге все взорвались, все были в шоке", – добавил он.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.