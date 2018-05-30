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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

"Убийство" Бабченко: в СБУ сообщили, сколько еще убийств планировал организатор покушения

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"Убийство" Аркадия Бабченко было спецоперацией СБУ / 24 Канал

Организатор, который готовил покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Вечером 29 мая появилась информация о том, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

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30 мая во время брифинга СБУ в Киеве председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что "убийство" журналиста было инсценировкой, а сам Аркадий Бабченко жив. Он лично пришел на брифинг.

Инсценировка убийства Бабченко была организована, чтобы задержать организатора убийства российского журналиста. Организатор таки был задержан в Киеве.

В СБУ сообщили детали спецоперации.

В частности, председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что организатор покушения на Бабченко планировал еще 30 убийств.

Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения – вдумайтесь в цифру – 30 человек на территории Украины, этот заказ был пробным... Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть,
– отметил Василий Грицак.

Кто такой Аркадий Бабченко?
Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работает ведущим на телеканале ATR.

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко СБУ Криминальные новости Расследования
Источник: 24 Канал
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