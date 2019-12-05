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      Убийство бармена ради 700 гривен: через 18 лет в Одессе нашли жестокого преступника

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      В Одессе убийца скрывался от следствия 18 лет / unsplash.com

      Ужасное убийство трое мужчин совершили еще в 2001 году. Двое из них уже отбыли свое наказание в тюрьме, а третьего удалось найти лишь недавно.

      В 2001 году трое мужчин поздно ночью решили отобрать у женщины-бармена выручку из кассы. Как рассказали в пресс-службе Одесской прокуратуры, ее начали душить электрическим проводом, пока она не показала, где хранятся деньги.

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      Затем бармена закололи ножом и ножницами. Убив женщину, преступники обогатились всего-навсего на 700 гривен.

      Двух участников убийства удалось задержать сразу. Они уже отсидели в тюрьме 13 и 15 лет соответственно. Сейчас третьего мужчину арестовали, ему вручили подозрение. Продолжается следствие.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Одессы Жертвы Криминальные новости Криминал
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