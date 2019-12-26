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      Убийство бойца АТО: полиция задержала организатора

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      Полиция задержала организатора убийства участника АТО / www.npu.gov.ua

      Полиция задержала предполагаемого организатора убийства участника АТО в 2017 году в городе Кагарлык Киевской области. Правоохранители разыскивали его два года.

      Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлык, криминальный вор по кличке "Лощ", сообщили на сайте Нацполиции.

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      Мужчина неоднократно отбывал наказание за преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире,
      – говорится в сообщении.

      Его задержали после 2 лет поисков. Правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения для него изберет суд.

      Что известно о нападении в городе Кангарлик

      • В 2017 года во время драки возле магазина в городе Кагарлык мужчина нанес ножом смертельные удары 33-летнему местному жителю. От травм мужчина скончался на операционном столе. Его младшего брата тоже ранили, но его жизнь удалось спасти.
      • Полиция задержала вероятного нападавшего. Уголовное производство с обвинительным приговором уже отправили в суд.
      • Его напарнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. После чего местная полиция объявила его в розыск.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Убийство АТО Полиция
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