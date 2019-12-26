Убийство бойца АТО: полиция задержала организатора

Полиция задержала предполагаемого организатора убийства участника АТО в 2017 году в городе Кагарлык Киевской области. Правоохранители разыскивали его два года.

Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлык, криминальный вор по кличке "Лощ", сообщили на сайте Нацполиции.

Читайте также: В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

Мужчина неоднократно отбывал наказание за преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире,

– говорится в сообщении.

Его задержали после 2 лет поисков. Правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения для него изберет суд.

Что известно о нападении в городе Кангарлик