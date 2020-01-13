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      Убийство бывшего комбата Вооруженных сил: подозреваемого взяли под стражу

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      Подозреваемого в убийстве бывшего комбата Вооруженных сил взяли под стражу / ssu.gov.ua

      Задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика Вооруженных сил, вероятно, по заказу спецслужб России. Киевский районный суд Харькова взял его под стражу без возможности внесения залога.

      О задержании сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

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      Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Харьковчанин подозревается в покушении на убийство эксразведчика ВСУ, вероятно, по заказу РФ,
      – говорится в сообщении.

      О подозрении по факту покушения на убийство мужчине сообщили 10 января 2020 года.

      Что известно о задержании преступника

      • Контрразведка СБУ 9 января предотвратила покушение на убийство одного из прежних боевых командиров ВСУ.
      • Покушение организовали российские спецслужбы, привлекая харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии.
      • С российскими кураторами мужчина общался через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира ему обещали денежное вознаграждение.
      • Взрывчатку он хотел установить в доме, где проживает украинский командир.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Офис генпрокурора Вооруженные силы Украины Новости Харькова Нацгвардія
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