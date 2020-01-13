Убийство бывшего комбата Вооруженных сил: подозреваемого взяли под стражу
Задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика Вооруженных сил, вероятно, по заказу спецслужб России. Киевский районный суд Харькова взял его под стражу без возможности внесения залога.
О задержании сообщили на сайте Офиса генпрокурора.
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Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Харьковчанин подозревается в покушении на убийство эксразведчика ВСУ, вероятно, по заказу РФ,
– говорится в сообщении.
О подозрении по факту покушения на убийство мужчине сообщили 10 января 2020 года.
Что известно о задержании преступника
- Контрразведка СБУ 9 января предотвратила покушение на убийство одного из прежних боевых командиров ВСУ.
- Покушение организовали российские спецслужбы, привлекая харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии.
- С российскими кураторами мужчина общался через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира ему обещали денежное вознаграждение.
- Взрывчатку он хотел установить в доме, где проживает украинский командир.
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