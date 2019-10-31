Убийство чиновника из Администрации Президента: что известно о нападнике
Дело относительно одного из напавших на сотрудника Администрации Президента Петра Порошенко Александра Бухтатого направили в суд. В убийстве обвиняют 34-летнего гражданина Армении.
Убийство произошло поздно ночью 13 марта. Как сообщили в прокуратуре Киевской области, целью нападения был грабеж.
Подробнее: Смерть чиновника из Администрации Президента: неоднозначные результаты экспертиз
Мужчину четыре раза ударили по голове, отчего он упал на землю. Преступники украли у мужчины банковскую карточку и мобильный.
Утром 14 марта тело погибшего обнаружили прохожие.
Личность другого нападавшего до сих пор не установлена. Его разыскивают.
Что известно об Александре Бухтатом?
В день смерти ему было 46 лет, имел жену и сына. Работал в Администрации Президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики (соответствующее удостоверение в кармане одежды нашли правоохранители).
В 2016 году, когда президент создал совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, Александр вошел в его состав и стал его секретарем.
Смерть бухать имеет несколько запутанных деталей:
- Так, сначала прокуратура сообщала о том, что подозреваемому гражданину Армении 25 лет.
- По информации пресс-службы полиции, которую дали сразу после распространения информации о смерти чиновника из Администрации Президента, на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти.