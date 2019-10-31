Убийство чиновника из Администрации Президента: что известно о нападнике

Дело относительно одного из напавших на сотрудника Администрации Президента Петра Порошенко Александра Бухтатого направили в суд. В убийстве обвиняют 34-летнего гражданина Армении.

Убийство произошло поздно ночью 13 марта. Как сообщили в прокуратуре Киевской области, целью нападения был грабеж.

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Мужчину четыре раза ударили по голове, отчего он упал на землю. Преступники украли у мужчины банковскую карточку и мобильный.

Утром 14 марта тело погибшего обнаружили прохожие.

Личность другого нападавшего до сих пор не установлена. Его разыскивают.

Что известно об Александре Бухтатом?

В день смерти ему было 46 лет, имел жену и сына. Работал в Администрации Президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики (соответствующее удостоверение в кармане одежды нашли правоохранители).



В 2016 году, когда президент создал совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, Александр вошел в его состав и стал его секретарем.

Смерть бухать имеет несколько запутанных деталей: