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      Убийство чиновника из Администрации Президента: что известно о нападнике

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      Смерть Александра Бухтатого – что известно про убийцу
      Убийство чиновника из Администрации Президента произошло 13 марта / Информатор. Киев

      Дело относительно одного из напавших на сотрудника Администрации Президента Петра Порошенко Александра Бухтатого направили в суд. В убийстве обвиняют 34-летнего гражданина Армении.

      Убийство произошло поздно ночью 13 марта. Как сообщили в прокуратуре Киевской области, целью нападения был грабеж.

      Подробнее: Смерть чиновника из Администрации Президента: неоднозначные результаты экспертиз

      Мужчину четыре раза ударили по голове, отчего он упал на землю. Преступники украли у мужчины банковскую карточку и мобильный.

      Утром 14 марта тело погибшего обнаружили прохожие.

      Личность другого нападавшего до сих пор не установлена. Его разыскивают.

      Что известно об Александре Бухтатом?
      В день смерти ему было 46 лет, имел жену и сына. Работал в Администрации Президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики (соответствующее удостоверение в кармане одежды нашли правоохранители).

      В 2016 году, когда президент создал совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, Александр вошел в его состав и стал его секретарем.

      Смерть бухать имеет несколько запутанных деталей:

      • Так, сначала прокуратура сообщала о том, что подозреваемому гражданину Армении 25 лет.
      • По информации пресс-службы полиции, которую дали сразу после распространения информации о смерти чиновника из Администрации Президента, на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти.
      СМЕРТЬ БУХАТОГО: ХРОНИКА СОБЫТИЙ:
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминал Криминальные новости Жертвы
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