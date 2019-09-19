Убийство чиновника на Запорожье: появились новые подробности

Заместителя главы ОТО Дмитрия Кириллова расстреляли 18 сентября утром вблизи поселкового совета в Акимовке. Автомобиль, на которым передвигался убийца, нашли сожженным. Он находился в розыске и принадлежал жителю Днепропетровщины.

В частично уничтоженном огнем автомобиле нашли пистолет Макарова, который, вероятно, является орудием убийства. На месте преступления изъяты более 10 стреляных гильз. Об этом сообщает UNN.

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Автомобиль Daewoo Lanos, на котором злоумышленник добрался до места совершения убийства, с начала 2018 года числился в угоне.

Автомобиль принадлежал жителю города Каменского, Днепропетровской области.

После убийства злоумышленник бросил автомобиль возле гаражей, недалеко от места совершения преступления, и поджег его.



Преступник сжег автомобиль, на котором приехал на убийство / фото: Актуально

Что известно о Дмитрии Кириллове?

42-летний мужчина занимался гуманитарными вопросами в Акимовской ОТО. Дмитрий Кириллов был заместителем председателя по вопросам деятельности исполнительных органов, а также председателем попечительского совета.

В полиции рассматривают версии преступления, связанные с личной жизнью, коммерческой и политической деятельностью убитого.