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      Убийство чиновника на Запорожье: появились новые подробности

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      В Акимовке застрелили местного чиновника
      В Акимовке застрелили местного чиновника / 0619.com

      Заместителя главы ОТО Дмитрия Кириллова расстреляли 18 сентября утром вблизи поселкового совета в Акимовке. Автомобиль, на которым передвигался убийца, нашли сожженным. Он находился в розыске и принадлежал жителю Днепропетровщины.

      В частично уничтоженном огнем автомобиле нашли пистолет Макарова, который, вероятно, является орудием убийства. На месте преступления изъяты более 10 стреляных гильз. Об этом сообщает UNN.

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      Автомобиль Daewoo Lanos, на котором злоумышленник добрался до места совершения убийства, с начала 2018 года числился в угоне.

      Автомобиль принадлежал жителю города Каменского, Днепропетровской области.

      После убийства злоумышленник бросил автомобиль возле гаражей, недалеко от места совершения преступления, и поджег его.

      Авто злочинця знайшли підпаленим
      Преступник сжег автомобиль, на котором приехал на убийство / фото: Актуально

      Что известно о Дмитрии Кириллове?
      42-летний мужчина занимался гуманитарными вопросами в Акимовской ОТО. Дмитрий Кириллов был заместителем председателя по вопросам деятельности исполнительных органов, а также председателем попечительского совета.

      В полиции рассматривают версии преступления, связанные с личной жизнью, коммерческой и политической деятельностью убитого.

       

      blog_ava
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      Теги: Криминал Убийство Новости Запорожья
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