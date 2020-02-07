09:26
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
      Вєсті Кремля
      23:07, 6 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, 6 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Убийство Дарьи Лукьяненко: адвокат отказался защищать подозреваемого по делу

      35 Читати новину українською
      Адвокат отказался защищать подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко / Коллаж 24 канала

      Адвокат подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко отказался защищать его. В связи с этим первое судебное заседание в закрытом режиме, которое должно было состояться 6 февраля 2020 года, перенесли.

      Отец убитой девочки рассказал председателю Ивановского поселкового совета Виктору Лобачу, что заседание состоится 24 февраля в 10:30.

      Читайте также: Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет Ивановка после страшной трагедии

      "От подозреваемого отказался защитник, а новому (адвокату – 24 канал) нужно время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется?", – написал на своей странице в Фейсбук Лобач.

      Что известно об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко?
      13 июня 2019 года девочка исчезла среди бела дня. Дария шла на танцевальный кружок в родном селе Ивановка, что в Одесской области. Поиски длились шесть дней. В них, кроме полицейских, принимали участие военные и волонтеры. Что интересно, подозреваемый в убийстве девочки Николай Тарасов также ходил "искать" Дарию.

      В итоге тело ребенка нашли в выгребной яме на соседском дворе. В убийстве признался 26-летний Николай Тарасов. Во время допроса он рассказал, что сначала душил девочку, затем раздел и бросил тело в выгребную яму, а ее вещи облил бензином и сжег.

      По версии следствия, официальная причина смерти школьницы – колото-резаная рана шеи. Тарасов находится под арестом. В СИЗО живет в общей камере с тремя соседями, не работает. За все время содержания в СИЗО родственники на встречу с ним не приходили.

      Хотят ли украинцы легализации оружия: опрос
      сегодня
      815
      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Криминальные новости Дарья Лукьяненко Убийство Новости Украины Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:19 "Охотник" от Boeing: как Британия готовится реагировать на агрессию России
      Світлана Попова 25
      сегодня , 08:40 Обыски на 1+1: Зеленский только выиграет от этого
      Анна Маляр 278
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      117
      сегодня , 07:04 Как не стать жертвой мошенников в интернете: 5 распространенных схем аферистов
      Ярослав Голобородько 316
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук