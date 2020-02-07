Убийство Дарьи Лукьяненко: адвокат отказался защищать подозреваемого по делу

Адвокат подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко отказался защищать его. В связи с этим первое судебное заседание в закрытом режиме, которое должно было состояться 6 февраля 2020 года, перенесли.

Отец убитой девочки рассказал председателю Ивановского поселкового совета Виктору Лобачу, что заседание состоится 24 февраля в 10:30.

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"От подозреваемого отказался защитник, а новому (адвокату – 24 канал) нужно время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется?", – написал на своей странице в Фейсбук Лобач.

Что известно об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко?

13 июня 2019 года девочка исчезла среди бела дня. Дария шла на танцевальный кружок в родном селе Ивановка, что в Одесской области. Поиски длились шесть дней. В них, кроме полицейских, принимали участие военные и волонтеры. Что интересно, подозреваемый в убийстве девочки Николай Тарасов также ходил "искать" Дарию.



В итоге тело ребенка нашли в выгребной яме на соседском дворе. В убийстве признался 26-летний Николай Тарасов. Во время допроса он рассказал, что сначала душил девочку, затем раздел и бросил тело в выгребную яму, а ее вещи облил бензином и сжег.



По версии следствия, официальная причина смерти школьницы – колото-резаная рана шеи. Тарасов находится под арестом. В СИЗО живет в общей камере с тремя соседями, не работает. За все время содержания в СИЗО родственники на встречу с ним не приходили.