Убийство девушек в новогоднюю ночь в Киеве: подозреваемых взяли под стражу

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу подозреваемых в убийстве в новогоднюю ночь 2 девушек в съемной квартире на Подоле. Срок пребывания под стражей – 2 месяца без альтернативы залога.

Взятых под стражу 34-летнего мужчину и его 19-летнюю сообщницу подозревают в:

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умышленном убийстве 2 лиц, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору;

разбое, направленном на завладение имуществом, совмещенном с причинением тяжких телесных повреждений.

За содеянное подозреваемым грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

"Оба подозреваемых отказались от общения с журналистами и прятали лица. Они предоставили определенные показания, но правдивость этих показаний следствие должно проверять следственным путем с учетом результатов экспертиз, в том числе судебно-медицинских относительно характера и локализации повреждений, полученных потерпевшими", – рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

Что известно об убийстве девушек в Киеве

16-летнюю Марию Камынину и 19-летнюю Еву Лысенко нашли убитыми 4 января в шкафу на балконе арендованной квартиры в Подольском районе Киева. Девушек считали пропавшими без вести со 2 января: обе вышли в магазин в районе Дорогожичей и больше не вышли на связь.

Тела девушек с большим количеством колото-резаных ран нашла хозяйка съемной квартиры. Она рассказала, что квартиру с 31 декабря по 4 января арендовал парень и 3 января написал сообщение, что собирается съехать раньше. Поэтому хозяйка пришла принимать квартиру и именно тогда нашла мертвых девушек.

Полиция объявила подозреваемых в розыск и задержала их в Одессе 6 января. По данным СМИ, подозреваемые – неоднократно судимый 34-летний Сергей Ксендзык родом из Волыни и 19-летняя Елизавета Бершацкая из Кировоградщины.



Вероятные подозреваемые в убийстве 2 девушек в Киеве / Коллаж 24 канала