20:51
8 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Убийство девушек в новогоднюю ночь в Киеве: подозреваемых взяли под стражу

      56 Читати новину українською
      Подозреваемых в убийстве 2 девушек в Киеве суд взял под стражу / Коллаж 24 канала

      Шевченковский райсуд Киева взял под стражу подозреваемых в убийстве в новогоднюю ночь 2 девушек в съемной квартире на Подоле. Срок пребывания под стражей – 2 месяца без альтернативы залога.

      Взятых под стражу 34-летнего мужчину и его 19-летнюю сообщницу подозревают в:

      Читайте также: 60-летний псевдопродюсер заманил к себе студентку и изнасиловал ее

      • умышленном убийстве 2 лиц, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору;
      • разбое, направленном на завладение имуществом, совмещенном с причинением тяжких телесных повреждений.

      За содеянное подозреваемым грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      "Оба подозреваемых отказались от общения с журналистами и прятали лица. Они предоставили определенные показания, но правдивость этих показаний следствие должно проверять следственным путем с учетом результатов экспертиз, в том числе судебно-медицинских относительно характера и локализации повреждений, полученных потерпевшими", – рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

      Что известно об убийстве девушек в Киеве

      16-летнюю Марию Камынину и 19-летнюю Еву Лысенко нашли убитыми 4 января в шкафу на балконе арендованной квартиры в Подольском районе Киева. Девушек считали пропавшими без вести со 2 января: обе вышли в магазин в районе Дорогожичей и больше не вышли на связь.

      Тела девушек с большим количеством колото-резаных ран нашла хозяйка съемной квартиры. Она рассказала, что квартиру с 31 декабря по 4 января арендовал парень и 3 января написал сообщение, что собирается съехать раньше. Поэтому хозяйка пришла принимать квартиру и именно тогда нашла мертвых девушек.

      Полиция объявила подозреваемых в розыск и задержала их в Одессе 6 января. По данным СМИ, подозреваемые – неоднократно судимый 34-летний Сергей Ксендзык родом из Волыни и 19-летняя Елизавета Бершацкая из Кировоградщины.

      підозрювані у вбивстві 2 дівчат на Подолі в Києві
      Вероятные подозреваемые в убийстве 2 девушек в Киеве / Коллаж 24 канала

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров
      сегодня
      16353
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Арест Жертвы Убийство Новости Киева Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:01 Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      Світлана Попова 663
      сегодня , 17:54 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Северин Трач 26716
      сегодня , 15:50 Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах
      Ірина Кошанська 7376
      сегодня , 13:50 "Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре
      Северин Трач 11166
      сегодня , 13:39 Жена просила не лететь: что известно о семье погибшего командира разбившегося самолёта в Иране
      Северин Трач 2275
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук