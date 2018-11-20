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      Убийство Хашогги: опубликовали аудиозаписи последних минут жизни журналиста

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      Убийство Джамаля Хашогги
      Убийство Джамаля Хашогги / Mignews.com

      Турецкое издание Haberturk получило 2 аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

      Об этом сообщает Haberturk.

      Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что голос на записях принадлежит именно Хашогги. Днем 2 октября журналист вошел в здание консульства и сразу же встретил 4 мужчин. Один из них схватил Хашогги за руку, тот пытается сопротивляться и сказал: "Оставьте мою руку, что вы делаете?...".

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      После этого журналиста повели в блок Б, где расположены административные помещения посольства. Там, согласно аудиозаписи, произошла ссора Хашкогги с членами генконсульства, а также избиение журналиста и пытки. К четырем мужчинам, которые сначала встретили Хашогги, присоединились еще трое.

      По информации источников в спецслужбах, одним из этих мужчин может быть Махер Абдулазиз Мутреб – лидер группы, созданной специально для убийства журналиста. Он неоднократно сопровождал в поездках наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана. Другой мужчина – консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отайби. Кем был третий человек – пока не известно.

      Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?
      В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Об исчезновении мужчины стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявила, что имеет доказательство убийства Хашогги: это аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      Теги: Жертвы журналисты Расследования Джамаль Хашогги Саудовская Аравия Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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