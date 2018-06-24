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Убийство и стрельба в день выборов: приведет ли такое голосование к смене президента Эрдогана

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В воскресенье, 24 июня, в Турции выбирают парламент и президента. И им, похоже, снова станет Реджеп Тайип Эрдоган. По предварительным данным, за него проголосовали 54% турок.

У Эрдогана хорошие отношения с Путиным. Одновременно по Крыму он имеет непреклонную позицию – полуостров аннексировали незаконно. И именно благодаря Эрдогану удалось освободить Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

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Он руководит Турцией уже 15 лет и планирует остаться у руля следующие 5. Реджеп Тайип Эрдоган в конце 90-х – начале 2000 превратился из футболиста в политика. И за много лет у власти смог консолидировать свои позиции.

Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Год назад Эрдоган предложил конституционную реформу, чтобы превратить Турцию из парламентской в президентскую республику. В апреле 2017 года изменения в конституцию поддержал 51% турок. После победы Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные парламентские и президентские выборы. А 24 июня 2018 он пришел на избирательный участок в Стамбуле, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Турция поставила высокую планку для того, чтобы достичь уровня выше того, что есть сейчас,
– сказал Эрдоган.

Вести Турцию в будущее стремятся еще 5 претендентов на президентское кресло. Главный соперник Эрдогана – учитель физики Мухаррем Инже. Его выдвинула оппозиционная Республиканская народная партия.

Он обещает туркам улучшить экономическое положение в стране, укрепить турецкую лиру и отменить чрезвычайное положение через 48 часов после избрания президентом. Накануне голосования он вывел почти один миллион своих сторонников на масштабную манифестацию в Стамбуле.

Мухаррем Інже

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Инже

Соцопросы демонстрируют: сейчас турецкое общество расколото. Часть граждан не желает крутых разворотов в политике и готова поддержать авторитарное правление Эрдогана. Другая часть хочет обновления власти, отмену чрезвычайного положения, введенного президентом в 2016 году после неудачного переворота, восстановление конструктивных отношений с ЕС.

При президентстве Эрдогана отношения Анкары и Брюсселя значительно ухудшились. ЕС приостановил диалог о возможной интеграции Турции в союз. Зато улучшаются отношения между Эрдоганом и Путиным.

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Анкара и Москва договорились о возведении "Турецкого потока" вместо "Южного потока", чье строительство заблокировал Брюссель из-за агрессии России против Украины. Кроме того, в сентябре прошлого года Турция подписала с Россией соглашение о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

Есть два самых опытных политических лидера – это Путин и я. Мы занимали посты президентов и премьер-министров, мы с Путиным находимся при власти уже 15-16 лет подряд. У нас действительно особые отношения с Путиным,
– заявил Эрдоган.

Но несмотря на такие особые отношения двух президентов официальная позиция Анкары остается неизменной: Турция не признает аннексию Крыма. Турецкая власть помогла вернуть в Украину незаконно находящихся в заключении в Крыма Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза и готова в дальнейшем способствовать освобождению украинских пленников.

По мнению отечественных экспертов, независимо от того, кто будет управлять Турцией следующие пять лет, Киев и Анкара продолжат строить отношения на прагматических началах.

Я не вижу угрозы отношениям с Украиной в случае победы или Эрдогана, или оппозиции. Я думаю, что в Турции осознают на институциональном уровне, что Украина – очень важное государство. Турецкая политика – прагматичная и она учитывает много факторов,
– отметил директор Дипломатической академии Сергей Корсунский.

Результаты сегодняшнего голосования турецкая власть должна объявить через несколько дней. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 8 июля проведут второй тур. В нем турки будут выбирать из двух победителей одного.

Теги: Жертвы Реджеп Эрдоган Новости Турции Новости политики
Источник: 24 канал
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