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      Убийство иностранных студенток в Харькове: подозреваемого арестовали

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      Подозреваемый в убийстве 2 студенток в Харькове
      Подозреваемый в убийстве 2 студенток в Харькове / Фото из открытых источников

      Турецкий суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину страны, подозреваемому в убийстве 2 своих землячек, которые учились в Харьковском национальном университете имени Каразина.

      Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

      Советник посольства Турции в Украине по вопросам внутренних дел Хакан Сирали в ходе встречи с первым заместителем председателя Нацполиции Украины Вячеславом Аброськина поблагодарил украинских полицейских за успешное взаимодействие в расследовании убийства 2 студенток в Харькове.

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      Турецкая сторона сообщила, что на суде задержанный признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. По законодательству Турции, арестованному мужчине грозит пожизненное заключение.

      Аброськин рассказал, что необходимую информацию о разыскиваемом украинские полицейские передали турецким коллегам в течение суток.

      "Мы своевременно передали данные гражданина Турции, который подозревается в убийстве, а турецкая сторона мгновенно отреагировала. В результате преступник был задержан", - отметил первый замглавы Нацполиции.

      Харків вбивство студентки Туреччина
      Убитые в Харькове студентки из Турции

      Напомним, 3 января в съемной квартире в Харькове были найдены убитыми 2 студентки из Турции, которые учились в университете имени Каразина. У обеих девушек были перерезаны горла.

      По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

      5 января в полиции сообщили, что в убийстве студенток в Харькове подозревается 20-летний гражданин Турции и его собираются объявить в международный розыск.

      Впоследствии в этот же день почетный консул Республики Турция в Харькове Владимир Белый сообщил, что подозреваемый в убийстве студенток был задержан в Стамбуле.

      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости Харькова Жертвы Студенты Вячеслав Аброськин Полиция Арест Новости Турции
      Источник: 24 канал
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