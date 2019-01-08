Убийство иностранных студенток в Харькове: подозреваемого арестовали
Турецкий суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину страны, подозреваемому в убийстве 2 своих землячек, которые учились в Харьковском национальном университете имени Каразина.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Советник посольства Турции в Украине по вопросам внутренних дел Хакан Сирали в ходе встречи с первым заместителем председателя Нацполиции Украины Вячеславом Аброськина поблагодарил украинских полицейских за успешное взаимодействие в расследовании убийства 2 студенток в Харькове.
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Турецкая сторона сообщила, что на суде задержанный признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. По законодательству Турции, арестованному мужчине грозит пожизненное заключение.
Аброськин рассказал, что необходимую информацию о разыскиваемом украинские полицейские передали турецким коллегам в течение суток.
"Мы своевременно передали данные гражданина Турции, который подозревается в убийстве, а турецкая сторона мгновенно отреагировала. В результате преступник был задержан", - отметил первый замглавы Нацполиции.
Убитые в Харькове студентки из Турции
Напомним, 3 января в съемной квартире в Харькове были найдены убитыми 2 студентки из Турции, которые учились в университете имени Каразина. У обеих девушек были перерезаны горла.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".
5 января в полиции сообщили, что в убийстве студенток в Харькове подозревается 20-летний гражданин Турции и его собираются объявить в международный розыск.
Впоследствии в этот же день почетный консул Республики Турция в Харькове Владимир Белый сообщил, что подозреваемый в убийстве студенток был задержан в Стамбуле.