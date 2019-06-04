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      Убийство мальчика полицейскими: из-под МВД убрали игрушки и зарисовали надпись "убийцы" – фото

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      Из-под МВД убрали игрушки и зарисовали надпись "убийцы"
      Из-под МВД убрали игрушки и зарисовали надпись "убийцы" / Фото со страницы Вадима Гладчука в Facebook

      "Мне было 5, сколько дадут моим убийцам?", – с таким лозунгом активисты и все неравнодушные вышли 3 июня на акцию протеста из-за убийства пьяными полицейскими 5-летнего мальчика под здание Министерства внутренних дел в Киеве. Сейчас оттуда убрали импровизированный мемориал с игрушками, а надпись "убийцы" закрасили.

      Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Нагорная.

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      "Игрушки убрали. Свечи тоже. При нас вывезли шины", – отметила Наталья.

      А журналист-расследователь Денис Биигус отметил, что после акции там уже сделали "уборку".

      Кроме этого, на асфальте также закрасили надписи "Аваков" и "убийцы", Которые накануне нанесли активисты.

      Под зданием МВД зарисовали надпись "убийцы": фото

      Впоследствии представитель МВД Артем Шевченко объяснил, что импровизированный мемориал не убрали, а перенесли под флагшток.

      Что известно об убийстве Кирилла полицейскими?
      В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.

      Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Однако в больнице в черепе малыша обнаружили пулю. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.

      Подозреваемым – старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько – избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. Активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова.

      Как проходила акция протеста под МВД из-за убийства 5-летнего мальчика: фото

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Полицейские убили 5-летнего мальчика Полиция Арсен Аваков Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Жертвы Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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