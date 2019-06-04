Убийство мальчика полицейскими: из-под МВД убрали игрушки и зарисовали надпись "убийцы" – фото

"Мне было 5, сколько дадут моим убийцам?", – с таким лозунгом активисты и все неравнодушные вышли 3 июня на акцию протеста из-за убийства пьяными полицейскими 5-летнего мальчика под здание Министерства внутренних дел в Киеве. Сейчас оттуда убрали импровизированный мемориал с игрушками, а надпись "убийцы" закрасили.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Нагорная.

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"Игрушки убрали. Свечи тоже. При нас вывезли шины", – отметила Наталья.

А журналист-расследователь Денис Биигус отметил, что после акции там уже сделали "уборку".

Кроме этого, на асфальте также закрасили надписи "Аваков" и "убийцы", Которые накануне нанесли активисты.

Под зданием МВД зарисовали надпись "убийцы": фото

Впоследствии представитель МВД Артем Шевченко объяснил, что импровизированный мемориал не убрали, а перенесли под флагшток.

Что известно об убийстве Кирилла полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Однако в больнице в черепе малыша обнаружили пулю. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.



Подозреваемым – старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько – избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. Активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова.

Как проходила акция протеста под МВД из-за убийства 5-летнего мальчика: фото