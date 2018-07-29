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Убийство несовершеннолетней девушки в Киеве: милиция задержала подозреваемого

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки / Фото из открытых источников

В воскресенье, 29 июля, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой было найдено 27 июля во Киеве в районе Оболонь.

Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

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Напомним, 28 июля в Киеве разыскали пропавшую 16-летнюю девушку, которая была жительницей Закарпатской области. Полицейские обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти.

Правоохранители Оболонского УП совместно с коллегами из управления уголовного розыска задержали мужчину, который обоснованно подозревается в изнасиловании и убийстве девушки на улице Вышгородской,
– говорится в сообщении.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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