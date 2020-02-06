Убийство пластического хирурга Сотника в Киеве: семья фигурировала в громком скандале в Донецке

Убийство пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве полиция считает заказным. Среди версий – связи Сотника в его родном Донецке (врач с семьей переехал из оккупированного города в 2014 году в Киев). Еще одна версия связана с финансовой деятельностью Сотника – мол, хирург давал пациентам деньги в долг на дорогие косметические процедуры.

Сотник руководил клиникой DMK Ukraine вместе с женой Юлией (в девичестве – Борзых). Вся семья врача связана с работой в сфере медицины и бизнеса.

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Родные хирурга утверждают, что никакие угрозы в их адрес не поступали, как и не было спорных вопросов в предпринимательстве. Однако на самом деле семья Сотника фигурировала в громком скандале в Донецке еще в 2012 году. Об этом писали местные СМИ, в частности 062.ua.

Так, работники поликлиники "Врачебно-косметологической лечебницы" в Донецке на улице Университетской с 29-летней историей обращались с открытым письмом в прессу. В письме работники поликлиники жаловались на произвол со стороны владельца помещений коммунальной больницы "Легинь". Основателем больницы был муж главного врача "Врачебно-косметологической больницы" Елены Луниной – Николай Сотник, который является отцом Андрея Сотника.

Персонал рассказывал о массовых увольнениях после того, как значительную часть всего помещения клиники продали (из 220 квадратных метров осталось 150), а также серьезно урезали оклады работникам.

Тогда в ситуацию просили вмешаться мэра Донецка, обращались с иском в суд, сообщали о ситуации СБУ, прокуратуре и даже президенту.

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Материал 62.ua о скандале в Донецке, в котором фигурировала семья Андрея Сотника



Материал 62.ua о скандале в Донецке, в котором фигурировала семья Андрея Сотника



Материал 62.ua о скандале в Донецке, в котором фигурировала семья Андрея Сотника

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