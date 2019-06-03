Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: активисты созывают на митинг под МВД

В больнице умер 5-летний мальчик, в которого, скорее всего, выстрелили пьяные полицейские. Активисты крайне возмущены действиями правоохранителей, поэтому они созывают всех неравнодушных собраться на митинг под Министерством внутренних дел в Киеве.

Об этом сообщила активистка Алина Боднар на своей странице в Facebook.

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Так, в ее сообщении говорится: "Кто готов прийти под МВД на 21:00? Богомольца, 10".

Впоследствии об этом написала и депутат Елена Сотник. Она отметила, что активисты должны четко дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц.

Что известно об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком

Трагедия случилась 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их задержали, но они сначала убеждали, что мальчик поскользнулся и упал.

Состояние малыша было крайне тяжелым. У ребенка – пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенку оказывали всю необходимую помощь, однако спасти его так и не удалось.

Суд по избранию меры пресечения вероятным убийцам-полицейским состоится 4 июня.