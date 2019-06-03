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      Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: активисты созывают на митинг под МВД

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      Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: активисты планируют митинг под МВД
      Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: активисты планируют митинг под МВД / 24 канал

      В больнице умер 5-летний мальчик, в которого, скорее всего, выстрелили пьяные полицейские. Активисты крайне возмущены действиями правоохранителей, поэтому они созывают всех неравнодушных собраться на митинг под Министерством внутренних дел в Киеве.

      Об этом сообщила активистка Алина Боднар на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Умер мальчик, которого в Переяславе-Хмельницком подстрелили полицейские

      Так, в ее сообщении говорится: "Кто готов прийти под МВД на 21:00? Богомольца, 10".

      Впоследствии об этом написала и депутат Елена Сотник. Она отметила, что активисты должны четко дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц.

       

      Что известно об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком

      Трагедия случилась 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их задержали, но они сначала убеждали, что мальчик поскользнулся и упал.

      Состояние малыша было крайне тяжелым. У ребенка – пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенку оказывали всю необходимую помощь, однако спасти его так и не удалось.

      Суд по избранию меры пресечения вероятным убийцам-полицейским состоится 4 июня.

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      Теги: Полицейские убили 5-летнего мальчика Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости Киева Министерство внутренних дел Криминальные новости Протесты
      Источник: 24 канал
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