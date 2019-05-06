Убийство полицейского на Киевщине: в ходе операции задержаны двое мужчин с оружием

В ночь на 5 мая неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции, майора Антона Павленко. Полицейские сразу начали поисковую операцию "Сирена", в ходе которой задержали двух мужчин с оружием в автомобиле.

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на причастность к убийству их коллеги.

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Двух мужчин на автомобиле "ВАЗ-2104" задержали еще вечером 5 мая в пгт. Барышевка. Водителем оказался 36-летний житель города Черкассы, который управлял машиной без соответствующих документов, с ним находился 33-летний черкащанин.

Имеют ли они отношение, или не имеют (к убийству полицейского, – 24 канал), это будет установлено в результате расследования. Пока об этом рано говорить,

– сказал в комментариях 24 каналу спикер полиции Киевщины Николай Жукович.

Установлено, что оба мужчины уже имели проблемы с законом. Один из них отбывал наказание за совершение разбойного нападения, другой за незаконное хранение наркотиков. Кроме того, в салоне авто полиция обнаружила два пистолета "Макарова" с глушителями, револьвер и патроны.



Задержаны двое мужчин в автомобиле с оружием

По словам представителя полиции, если будет достаточно оснований, то мужчинам объявят о подозрении. "Если нет, то, по крайней мере, мы их будем проверять по другим преступлениям, которые происходили с помощью огнестрельного оружия", – подчеркнул Жукович.

Отметим, что открыто дело по статье "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", а не "умышленное убийство". Виновникам преступления грозит от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, стрельба произошла вблизи местного ресторана "Маэстро". По словам местных жителей, они слышали автоматную очередь около двух часов ночи. Кроме того, СМИ пишут, что правоохранитель умер по дороге в больницу в результате многочисленных огнестрельных ранений. Правоохранители связывают убийство полицейского с его профессиональной деятельностью.

Что известно о погибшем полицейском?Антон Павленко был майором, работал заместителем начальника Барышевского отделения полиции. Родственник Павленко погибшего отметил, что тот родился в Барышевке и окончил здесь школу с золотой медалью, а потом поступил и успешно окончил Луганский университет внутренних дел. Служить в правоохранительных органах было его мечтой.



Кроме того известно, что Антон Павленко проходил службу в зоне проведения ООС. На должность заместителя начальника Барышевского отделения полиции пришел в звании капитана и впоследствии получил майора. Патрульной полицией поселка он руководил со дня ее основания в 2016 году.



Стоит отметить, что в январе 2019 года на Павленко уже было совершено покушение – в него стреляли во дворе дома, где он жил. Правоохранителю чудом удалось выжить, поскольку пуля попала в голову и сильно повредила нос. Нападавших так и не нашли до сих пор.