Убийство полицейского в Киеве: Князев назвал имя копа и озвучил версии преступления

5 июля на улице Щусева в Шевченковском районе Киева застрелили 41-летнего сотрудника Национальной полиции Украины Дмитрия Глушака, который работал правоохранителем более 20 лет.

Об этом сообщает полиция Киева на странице в Facebook.

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5 июля в одном из спальных кварталов Киева в салоне автомобиля нашли застреленным мужчину. Убитым оказался Дмитрий Глушак, который был заместителем начальника ДОТМ Нацполиции Украины.

"Личный состав Национальной полиции скорбит и выражает соболезнования семье погибшего полицейского. Вчера в столице в полдень был убит работник Национальной полиции Дмитрий Глушак. Он с 1995 года работал в уголовной полиции Нацполиции", – говорится в сообщении.

Глава Национальной полиции Киева Сергей Князев рассказал, что в связи с инцидентом была немедленно создана усиленная следственно-оперативная группа, "в которую входят лучшие специалисты Национальной полиции".

Мы привлекли коллег из СБУ. Думаю, что мы отчитаемся перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения. Злоумышленника мы должны найти, привлечь к уголовной ответственности. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева,

– отметил он.

По словам правоохранителя, пока полиция разрабатывает несколько рабочих версий преступления.

"Одна из них – это убийство совершено с целью ограбления. Другая – убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший. Выражаю соболезнования семье погибшего полицейского, родителям, жене и 6-летнему сыну, который остался сиротой", – добавил Князев.