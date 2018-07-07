Убийство полицейского в Киеве: прокуратура объявила о подозрении задержанному
Прокуратура города Киева сообщила о подозрении 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака 5 июля в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.
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Напомним, что 5 июля на улице Щусева в Шевченковском районе Киева застрелили 41-летнего сотрудника Национальной полиции Украины Дмитрия Глушака, который работал правоохранителем более 20 лет.
Отмечается, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судимым за тяжкие преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече.
В ходе встречи подозреваемый сел в автомобиль на заднее сиденье расположенное за водителем и сделал два выстрела из пистолета. После этого похитил золотую цепочку и мобильный телефон из автомобиля и скрылся с места происшествия.
Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных подразделений столичной полиции личность подозреваемого была установлена и он в дальнейшем біл задержан на территории Киевской области,
– говорится в сообщении.
В результате проведенных следственных действий правоохранителям удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершено убийство.
Пресс-служба прокуратуры сообщает, что собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению.
В Шевченковский районный суд города Киева внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве продолжается,
– отметили в пресс-службе прокуратуры.
В настоящее время задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и части 4 статьи 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.