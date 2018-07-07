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22:57, 6 июля
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Убийство полицейского в Киеве: прокуратура объявила о подозрении задержанному

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Прокуратура объявила о подозрении задержанному
Прокуратура объявила о подозрении задержанному / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака 5 июля в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

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Напомним, что 5 июля на улице Щусева в Шевченковском районе Киева застрелили 41-летнего сотрудника Национальной полиции Украины Дмитрия Глушака, который работал правоохранителем более 20 лет.

Отмечается, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судимым за тяжкие преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече.

В ходе встречи подозреваемый сел в автомобиль на заднее сиденье расположенное за водителем и сделал два выстрела из пистолета. После этого похитил золотую цепочку и мобильный телефон из автомобиля и скрылся с места происшествия.

Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных подразделений столичной полиции личность подозреваемого была установлена ​​и он в дальнейшем біл задержан на территории Киевской области,
– говорится в сообщении.

В результате проведенных следственных действий правоохранителям удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершено убийство.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению.

В Шевченковский районный суд города Киева внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве продолжается,
– отметили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и части 4 статьи 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

 

Теги: Жертвы Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Расследования Полиция
Источник: 24 Канал
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