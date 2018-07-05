Убийство полицейского в Киеве: СМИ обнародовали его имя

5 июля в Шевченковском районе Киева застрелили сотрудника полиции.

Днем в четверг появилась информация, что в одном из спальных кварталов Киева в салоне автомобиля нашли застреленным мужчину.

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Позже выяснилось, что убитый был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, погибшего звали Дмитрий Глушак. Ему был 41 год и он был работником аппарата Нацполиции.

Согласно электронной декларации, он работал в должности заместителя управления Нацполиции Украины.

Основной версией убийства, которую рассматривает следствие, является убийство из корыстных побуждений.