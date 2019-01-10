Убийство работника УГО в Киеве: боксера Очеретяного отпустили под залог

36-летний боксер Петр Очеретяный, который нанес смертельную травму работнику УГО, вышел из СИЗО под залог в 600 тысяч гривен.

Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный".

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Известно, что на подозреваемого надели электронный браслет. Информацию об освобождении под залог подтвердила жена погибшего на своей странице в Instagram.

Напомним, что 2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя, сотрудника Управления государственной охраны. Позже, популярный боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.



4 января, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Вместе с тем, согласно решению суда была определена возможность внесения залога в размере 600 тысяч гривен.