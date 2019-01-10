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      Убийство работника УГО в Киеве: боксера Очеретяного отпустили под залог

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      Петр Очеретяний
      Петр Очеретяний / Фото из свободных источников

      36-летний боксер Петр Очеретяный, который нанес смертельную травму работнику УГО, вышел из СИЗО под залог в 600 тысяч гривен.

      Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный".

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      Известно, что на подозреваемого надели электронный браслет. Информацию об освобождении под залог подтвердила жена погибшего на своей странице в Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Убийца на свободе! ⠀Слава Украине! ⠀всего 600 тыс грн ($21тыс) ⠀вот столько стоит жизнь офицера, участника боевых действий, человека который каждый день защищал страну, президента и был готов отдать свою жизнь за первых лиц страны. ⠀ ⠀боксёр-убийца Петя Очеретяный, мой сосед, живет в соседнем квартале, его дом я прохожу каждый день когда иду с ребёнком в парк!! ⠀Как??? Как суд мог так решить?? Почему такая несправедливость??? ⠀соседи, будьте осторожны, убийца-боксёр снова разгуливает со своей таксой. Возможно убьёт ещё кого-то !

      Допис, поширений Алина Хмелюк (@ali_khmelyuk)

      Напомним, что 2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя, сотрудника Управления государственной охраны. Позже, популярный боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

      4 января, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Вместе с тем, согласно решению суда была определена возможность внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

      Теги: Новости Украины Судьи Жертвы Криминальные новости Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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