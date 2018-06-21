Убийство рэпера XXXTentacion: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion.

По информации Miami Herald, задержанный – 22-летний Дедрик Уильямс, который ранее был осужден за угон автомобиля и отбывал условный срок.

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Уильямс сейчас под стражей по обвинению в убийстве первой степени, вождении автомобиля без прав и нарушение правил условного срока.

Напомним, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленники выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.

Кто такой XXXTentacion?

Американский рэпер (действительное имя – Джасей Дуэйн Онфрой) имел дурную славу и проблемы с законом из-за обвинения в насилии. Относительно него длился суд за избиение беременной женщины. Также его заявления в прессе отмечались особенно кровавыми рассказами. XXXTentacion записал два полноформатных альбома.