Убийство рома в Львове: нападавшие рассказали, к какой организации принадлежат

Подозреваемые в нападении на лагерь цыган во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на старшего инспектора Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксану Санагурскую.

Читайте также: Убийство рома в Львове: полиция задержала всех причастных

Она отметила, что все нападавшие находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".

В полиции сообщили, что злоумышленники готовились к нападению и имели четкий план действий. Они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко сказал, что полиция задержала нападавших во время погрома. По его словам, если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил.

Он добавил, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома ромы опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова на Закарпатье, откуда раньше приехали.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.