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Убийство российских журналистов в Африке: РФ и ЦАР подписали новый военный договор

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Россия и ЦАР подписали новый военный договор
Россия и ЦАР подписали новый военный договор / Euronews

Москва и Центральноафриканская Республика подписали 21 августа соглашение о расширении военного сотрудничества. Новый договор между двумя странами был заключен всего через три недели после того, как в ЦАР убили троих российских журналистов.

Об этом пишет The New York Times.

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Подписи под документом поставили министр обороны России Сергей Шойгу и его коллега из ЦАР Мари Ноэль Койяра. Подробности сделки не разглашаются, но, похоже, она имеет отношение к российским военным инструкторам, которые в количестве 175 человек уже присутствуют в ЦАР и в июле были в фокусе расследования погибших журналистов из РФ, отмечает издание.

Министр национальной обороны и восстановления армии ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила, что "соглашение будет способствовать обучению вооруженных сил ее страны", передает слова чиновницы газета.

Российская сторона сообщала, что только пять из ее инструкторов в ЦАР (некоторые из них базируются в Сибю, неподалеку от места убийства журналистов) – военнослужащие, остальные гражданские. Журналисты пытались установить, не работают ли эти гражданские инструкторы на группу "Вагнера" ​​ таинственную частную военную компанию, основанную бывшим офицером российской военной разведки и связанную с соратником главы Кремля,
говорится в статье.

Напомним, журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля. Журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" по заказу Центра управления расследованиями. По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.

Теги: Новости политики журналисты Новости России Африка
Источник: 24 Канал
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