Убийство саудовского журналиста Хашкаджи: Саудовская Аравия сделала громкое заявление

В Саудовской Аравии подтвердили, что журналист Джамал Хашкаджи был убит в консульстве страны, которое располагается в турецком Стамбуле. Как отмечается в сообщении, оппозиционный представитель СМИ погиб после боя с людьми, с которыми он встретился в дипучреждении.

Соответствующая информация появилась на саудовском государственном телевидении, которое, в свою очередь, ссылается на предварительные результаты расследования, передают иностранные СМИ.

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Как утверждают в Саудовской Аравии, между журналистом и теми людьми, с которыми он встретился в консульстве Саудовской Аравии, сначала возникла дискуссия, которая переросла в ссору и стычку, в результате чего как раз и погиб Хашкаджи.

Также отмечается, что в Саудовской Аравии создана комиссия, которая собственно и проводит расследование смерти журналиста – окончательные результаты они обнародуют максимум через месяц. По словам журналистов, эта комиссия состоит из представителей ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности, а также министерств иностранных и внутренних дел.

Кроме того, государственное информационное агентство Саудовской Аравии сообщило, что по итогам расследования были задержаны 18 граждан страны, а главу службы разведки генерала Ахмета аль-Ассири и советника Королевского суда Сауда аль-Катани отстранили от должностей.

Добавим, до сих пор неизвестно, где находится тело погибшего журналиста.

"Королевство Саудовская Аравия выражает глубокие соболезнования по поводу смерти Джамала Хашкаджи", – отмечают саудовские государственные СМИ.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохраниласт в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кто такой Джамал Хашкаджи? 59-летний саудовский журналист, работавший в том числе и медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США. В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.