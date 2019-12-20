Прокурор по делу убийства Шеремета не прошел переаттестацию: доказательство

Александр Лукашенко, который подписал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел переаттестацию.

Адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Константин Татарченко в фейсбуке написал, что без подписи прокурора "ничего бы не было".

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На сайте ГПУ обнародовали результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований 19 декабря 2019 года. В списке есть и Александр Лукашенко. Вблизи фамилии указано "неуспешно".



Александр Лукашенко не прошел переаттестацию/ Скриншот из сайта ГПУ

Ранее адвокат Татарченко обнародовал текст подозрения Антоненко, подписанный Лукашенко.



Лукашенко подписал подозрения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета/ Фото с фейсбук-страницы Константин Татарченко

Эту информацию подтвердили также источники "Украинской правды". Теперь к делу должны привлечь нового прокурора.

Расследование в отношении Александра Лукашенко: что известно В 2017 году проект PROSUD опубликовал резонансное расследование о начальника управления надзора ГПУ за соблюдением законов Национальной полицией Александра Лукашенко. Он смог купить квартиру в Киеве за 5 гривен, а его жена – дом на почти 300 метвір квадратных за 10 тысяч гривен.

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Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его авто, в котором он находился. Отметим, что само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда".



На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие; Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета; Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло; Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.



Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

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