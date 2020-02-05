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      Убийство Шеремета: суд продлил меру пресечения Яне Дугарь

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      Дугарь продлили меру пресечения / racurs.ua

      Суд продлил Яне Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, домашний арест. Ей запрещено без разрешения следствия покидать место жительства в ночное время до 4 апреля.

      Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения.

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      Согласно решению суда, ночной арест Дурагь продлен до 4 апреля 2020 года. В то же время просьбу стороны защиты об отмене домашнего ареста отклонили.

      Важно! 24 января Яне Дугарь изменили меру пресечения – с полноценного домашнего ареста на ночной. С 20:00 до 7:00 она должна находиться на территории военной части в поселке Гвардейское Днепропетровской области. Также девушку обязали носить электронный браслет.

      Что известно о продолжении расследования

      Ранее стало известно, что следователи хотят продолжить расследование дела по убийству Павла Шеремета. Причина – они якобы не получили некоторые материалы.
      Заместитель генпрокурора поддержал их обращение, продлив расследование до четырех месяцев.

      Что известно о других подозреваемых в убийстве Шеремета

      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Находится под стражей.
      • Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?
      Его автомобиль взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. К сожалению, журналист погиб на месте. Следствие после многолетнего расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Решение суда Печерский суд Киева Новости Киева Яна Дугарь Убийство Павла Шеремета
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