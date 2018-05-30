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Убийство школьницы на Донбассе: Луценко рассказал о доказательствах вины боевиков

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Убийство 15-летней девочки Дарьи на Донбассе: Луценко рассказал о доказательствах вины боевиков
Убийство 15-летней девочки Дарьи на Донбассе: Луценко рассказал о доказательствах вины боевиков / Facebook-страница Дарьи

Генпрокуратура Украины имеет запись радиоперехвата, на которой пророссийские боевики обсуждают то, кто именно стрелял по поселку Зализное Донецкой области, в результате чего погибла 15-летняя Дарья Каземирова.

Об этом 30 мая на брифинге в Киеве рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

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"У нас, у прокуратуры, сегодня к вашим услугам есть радиоперехват того, как террористы обсуждают, кто стрелял по 15-летней девочке Даше. Мы вчера обнародовали результат осмотра места происшествия, где четко указывается на экспертизу того, что снаряд прилетел со стороны террористов. Сегодня имеем уже радиоперехват", – рассказал глава ГПУ.

Напомним, 28 мая в оккупированном Зализном вблизи Торецка в результате попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья Каземирова, которая несколько дней назад отпраздновала свой день рождения. По данному факту открыто дело по статье "Теракт".

30 мая друзья, родные и знакомые простились с погибшей Дарьей.

Теги: Новости Украины Расследования Дети Жертвы Несовершеннолетние Юрий Луценко ГПУ Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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