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      Убийство Старицкого: на родственников погибшего могут давить люди Януковича

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      С родителями и родственниками убитого в доме экс-министра МИД Леонида Кожары Сергея Старицкого стремятся договориться неизвестные лица. Об этом сообщил журналист Егор Чечеринда. Они предлагают 1 миллион долларов за то, чтобы близкие официально отказались от любых претензий к Кожаре.

      Такую информацию на своей странице в Фейсбук обнародовал журналист Егор Чечеринда.

      Читайте также: В доме экс-главы МИД Кожары убили экс-главу "Интера" Старицкого: новые данные полиции

      Он также добавил, что экс-нардепка от "Партии регионов" Татьяна Бахтеева пытается уговорить медэкспертов "не ломать судьбу" подозреваемому, ведь "Сергея все равно уже не вернуть".

      Друзі вбитого у будинку Леоніда Кожари Сергія Старицького розповідають, що на батьків та родину вбитого з різних боків...

      Опубликовано Єгором Чечериндой  Четверг, 27 февраля 2020 г.

      В эфире программы "После всего" журналист Денис Казанский заявил, что такие уголовные дела в Украине обычно "решаются взятками". Добавил, что недопустимо, чтобы родственников погибшего Старицкого пытались "подкупить".

      "Тем не менее, мы правовое государство. Поэтому родственники должны контролировать (ход дела – 24 канал). Убили человека. Все. Нарушен закон и есть за это ответственность. Не важно, какая позиция родственников. Хотя на самом деле их мнение не изменилось. Они дальше требуют, чтобы виновных привлекли к ответственности", – пояснил Казанский.

      По его словам, сейчас идет странное затягивание дела. Правоохранители утверждают, что проводят экспертизы. "Однако, что можно проводить, если тело уже похоронено. Насколько я понимаю, все манипуляции, которые должны были сделать – уже сделали", – сказал Денис Казанский.

      Кто такая Татьяна Бахтеева?
      С июля 2006 по ноябрь 2014 года Татьяна Бахтеева возглавляла Комитет по вопросам здравоохранения. Также была членом "Партии регионов". С 2014 года стала членом "Оппозиционного блока". Татьяна Бахтеева и Раиса Богатырева перед этим возглавляли соответственно комитет и министерство здравоохранения. У них была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки лекарств.

      Ранее политолог Виктор Таран рассказал 24 каналу, что муж Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". Таким образом они закупали лекарства через Минздрав в "Стирола" на десятки миллионов гривен. При этом качество таких лекарств было очень низким.

      Смерть экс-руководителя "Интера" Сергея Старицкого: коротко

      • Инцидент произошел в селе Чайки под Киевом вечером 21 февраля 2020 года.
      • Правоохранители сразу открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство" с дополнительной пометкой "Самоубийство". Однако впоследствии в полиции переквалифицировали дело на умышленное убийство без всякой дополнительной квалификации.
      • Следствие установило, что в доме находились 3 человека – Кожара с женой и Старицкий, который был их гостем. Все употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость "выстрелил себе в голову из пистолета хозяина". Где был в это время Кожара, информации нет.
      • В то же время друг Сергея Старицкого Владимир Костерин отрицает, что это могло быть самоубийство, поскольку якобы стреляли из 3 – 5 метров.
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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Убийство Смерть Сергея Старицкого Новости Украины Новости Киева Жертвы Криминальные новости Криминал
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