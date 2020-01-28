Убийство сына депутата Соболева: суд оставил подозреваемых под стражей

Печерский суд Киева 25 января в закрытом режиме вынес меру пресечения в деле убийства сына Вячеслава Соболева. Суд оставил под стражей двух бывших бойцов роты "Медведи", которых подозревают в покушении на депутата Киевского облсовета и убийстве его 3-летнего сына.

Как сказал депутат Соболев "Громадському" , его на заседании не было. Адвокат одного из подозреваемых Сергей Козыр отметил, что к ним применены меры безопасности, поэтому рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

К теме: Киллеру, который убил 3-летнего сына Соболева в Киеве, обещали 1000 долларов, – Аваков

Известно, что судьей по делу был Сергей Вовк, которого связывают с рядом громких дел и скандалов. Его пять раз отстраняли от работы, но каждый раз Вовк возвращался к работе в Печерский суд Киева.

Смотрите фото с места стрельбы в центре Киева / Фото: "Информатор":

Что известно о покушении на депутата Соболева: основное

Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В машине он находился вместе с женой, сыном и подругой жены. Пуля попала в шею 3-летнего сына депутата. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

На следующий день полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемыми оказались бывшие бойцы роты "Медведи" Андрей Лаврега и Алексей Семенов. 3 декабря им объявили подозрение.

За это им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря Шевченковский райсуд Киева принял обоих подозреваемых под стражу на два месяца без права внесения залога. По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.

Больше о том, почему случаи заказных убийств учащаются – читайте в материале 24 канала.