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      Убийство сына депутата Соболева: суд оставил подозреваемых под стражей

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      Убийство сына депутата Соболева / 24 канал

      Печерский суд Киева 25 января в закрытом режиме вынес меру пресечения в деле убийства сына Вячеслава Соболева. Суд оставил под стражей двух бывших бойцов роты "Медведи", которых подозревают в покушении на депутата Киевского облсовета и убийстве его 3-летнего сына.

      Как сказал депутат Соболев "Громадському" , его на заседании не было. Адвокат одного из подозреваемых Сергей Козыр отметил, что к ним применены меры безопасности, поэтому рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

      К теме: Киллеру, который убил 3-летнего сына Соболева в Киеве, обещали 1000 долларов, – Аваков

      Известно, что судьей по делу был Сергей Вовк, которого связывают с рядом громких дел и скандалов. Его пять раз отстраняли от работы, но каждый раз Вовк возвращался к работе в Печерский суд Киева.

      Смотрите фото с места стрельбы в центре Киева / Фото: "Информатор":

       

      Что известно о покушении на депутата Соболева: основное

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В машине он находился вместе с женой, сыном и подругой жены. Пуля попала в шею 3-летнего сына депутата. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • На следующий день полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемыми оказались бывшие бойцы роты "Медведи" Андрей Лаврега и Алексей Семенов. 3 декабря им объявили подозрение.
      • За это им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
      • 4 декабря Шевченковский райсуд Киева принял обоих подозреваемых под стражу на два месяца без права внесения залога. По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.

      Больше о том, почему случаи заказных убийств учащаются – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Расследования Печерский суд Киева Судьи Дети и несовершеннолетние Покушение на Соболева Убийство Стрельба Новости Киева
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