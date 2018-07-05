Убийство сына экс-нардепа Ржавского: бывший политик просит Порошенко о помощи

Бывший народный депутат Украины Александр Ржавский обратился к президенту Петру Порошенко в связи с убийством своего сына. Политик пожаловался на бездействие правоохранителей в расследовании преступления и призвал главу государства "помочь установить истину".

Соответствующее обращение Ржавский опубликовал на своей странице в Facebook.

24 канал сообщал, что накануне в Киеве нашли мертвым старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия. По словам отца, сына убили после угроз.

Господин президент! У меня убили сына, оставив сиротами шестерых его детей! Убийство было похоже на изуверские пытки. Ему резали руки и артерии на шее... Петр Алексеевич, мы с Вами были коллегами по парламенту и вместе гордились, что у нас многодетные семьи. У Вас тоже есть дети, и Вы знаете, что смысл нашей жизни заложен в них. Прошу помочь мне и моей семье установить истину! Вы – президент Украины, и я рассчитываю на силу государства и ее защиту,

– говорится в обращении экс-нардепа.

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При этом Ржавский обвинил полицию в бездействии, отметив, что правоохранители не проводят никаких экспертиз и "до сих пор не включили телефон сына, в котором отражены последние часы его жизни".

Полиция не действует, а первые дни являются самыми важными. Полиция не снимает информацию с камер видеонаблюдения, расположенных на пути его следования, а информация хранится всего несколько дней, и многое уже потеряно. Мы сами ездим и просим эти материалы, узнавая, что никто из правоохранителей их еще не спрашивал,

– написал Ржавский.

Он добавил, что правоохранители практически не опрашивали семью. По словам экс-политика, он сам пришел к следователю, но его и жены показания "никак не изменили ситуацию".

"Медицинская экспертиза проведена без учета того факта, что мой сын – левша, страдал гемофобией, без учета орудия преступления. Это "исследование" представляет либо полную некомпетентность, либо имеет явные признаки фальсификации", – отметил Ржавский.

Он также выразил убеждение о необходимости срочного проведения повторной коллегиальной медэкспертизы.