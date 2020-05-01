Убийство в Харькове: соседи рассказали СМИ о пирушке в доме

Женщина, которую подозревают в убийстве девочки в Харькове, накануне принимала гостей. Соседи рассказывают, что 29 апреля у ее дочери был день рождения, деочке исполнилось 13 лет.

Якобы на празднование собралась компания, были гуляния, рассказывают соседи, пишет "КП в Украине".

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Говорят, что у ребенка 29 апреля день рождения был, что компания приходила, но что там произошло, не знаю. Люди сейчас очень много говорят, но где истина,

– рассказала соседка.

Она также отметила, что девушка была очень спокойной и выразила свое сожаление из-за ее смерти. В полиции не подтвердили информацию о дне рождения погибшей.

Соседи надеются, что правоохранителям удастся расследовать трагический инцидент. "Хочется правды. Если она (мать девочки – 24 канал) виновата, то хочется, чтобы ее наказали строго. Если виноват кто-то другой, чтобы его поскорее нашли, – говорит другая соседка.

Люди опасаются за жизнь и безопасность своих близких, детей, внуков.

Жестокое убийство ребенка в Харькове: детали