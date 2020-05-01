Убийство в Харькове: соседи рассказали СМИ о пирушке в доме
Женщина, которую подозревают в убийстве девочки в Харькове, накануне принимала гостей. Соседи рассказывают, что 29 апреля у ее дочери был день рождения, деочке исполнилось 13 лет.
Якобы на празднование собралась компания, были гуляния, рассказывают соседи, пишет "КП в Украине".
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Говорят, что у ребенка 29 апреля день рождения был, что компания приходила, но что там произошло, не знаю. Люди сейчас очень много говорят, но где истина,
– рассказала соседка.
Она также отметила, что девушка была очень спокойной и выразила свое сожаление из-за ее смерти. В полиции не подтвердили информацию о дне рождения погибшей.
Соседи надеются, что правоохранителям удастся расследовать трагический инцидент. "Хочется правды. Если она (мать девочки – 24 канал) виновата, то хочется, чтобы ее наказали строго. Если виноват кто-то другой, чтобы его поскорее нашли, – говорит другая соседка.
Люди опасаются за жизнь и безопасность своих близких, детей, внуков.
Жестокое убийство ребенка в Харькове: детали
- 30 апреля в Харькове правоохранители задержали 38-летнюю женщину.
- Она обнаженная шла по улице. В одной руке держала пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож.
- Женщина вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки.
- Именно брат утром 30 апреля обратился в полицию и сообщил, что в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело несовершеннолетней племянницы.
- На момент задержания женщина была трезвой. Кроме того, она не находилась на учете в психиатрической больнице и не имела справок о проблемах с психическим здоровьем.
- Соседи в селе отзываются о ней хорошо, называют адекватной.
- Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного.
- На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.