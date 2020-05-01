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      Убийство в Харькове: соседи рассказали СМИ о пирушке в доме

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      Вбивство у Харкові: сусіди розповіли про гулянку у будинку
      Вбивство у Харкові: сусіди розповіли про гулянку у будинку / Телеграм ВЕХА

      Женщина, которую подозревают в убийстве девочки в Харькове, накануне принимала гостей. Соседи рассказывают, что 29 апреля у ее дочери был день рождения, деочке исполнилось 13 лет.

      Якобы на празднование собралась компания, были гуляния, рассказывают соседи, пишет "КП в Украине".

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      Говорят, что у ребенка 29 апреля день рождения был, что компания приходила, но что там произошло, не знаю. Люди сейчас очень много говорят, но где истина,
      – рассказала соседка.

      Она также отметила, что девушка была очень спокойной и выразила свое сожаление из-за ее смерти. В полиции не подтвердили информацию о дне рождения погибшей.

      Соседи надеются, что правоохранителям удастся расследовать трагический инцидент. "Хочется правды. Если она (мать девочки – 24 канал) виновата, то хочется, чтобы ее наказали строго. Если виноват кто-то другой, чтобы его поскорее нашли, – говорит другая соседка.

      Люди опасаются за жизнь и безопасность своих близких, детей, внуков.

      Жестокое убийство ребенка в Харькове: детали

      • 30 апреля в Харькове правоохранители задержали 38-летнюю женщину.
      • Она обнаженная шла по улице. В одной руке держала пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож.
      • Женщина вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки.
      • Именно брат утром 30 апреля обратился в полицию и сообщил, что в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело несовершеннолетней племянницы.
      • На момент задержания женщина была трезвой. Кроме того, она не находилась на учете в психиатрической больнице и не имела справок о проблемах с психическим здоровьем.
      • Соседи в селе отзываются о ней хорошо, называют адекватной.
      • Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного.
      • На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Убийство ребенка в Харькове Новости Харькова
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