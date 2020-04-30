Убийство в Харькове: женщину, которая ходила голой с головой ребенка в пакете, взяли под стражу

Женщину, которая разгуливала голой по Харькову с отрезанной головой своей дочери и ножом, суд поместил под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Во время судебного заседания женщина все время перебивала судью.

Перед объявлением меры пресечения судья попросил вывести подозреваемую из зала. Женщину поместили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Решение принял Ленинский суд Харькова. Новость дополняется...