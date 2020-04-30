21:42
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Убийство в Харькове: женщину, которая ходила голой с головой ребенка в пакете, взяли под стражу

      - Читати новину українською
      Подозреваемая в зале суда
      Подозреваемая в зале суда / Общественное

      Женщину, которая разгуливала голой по Харькову с отрезанной головой своей дочери и ножом, суд поместил под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Во время судебного заседания женщина все время перебивала судью.

      Перед объявлением меры пресечения судья попросил вывести подозреваемую из зала. Женщину поместили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Решение принял Ленинский суд Харькова.

      Новость дополняется...

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Убийство ребенка в Харькове Новости Украины Решение суда Новости Харькова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук