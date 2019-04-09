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      Убийство Виталия Олешко "Сармата": суд продлил арест трем фигурантам дела

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      Денис Зеленкин, Сергей Смирнов, Артем Матюшин, Виктор Власюк, Максим Владимеренков.
      Денис Зеленкин, Сергей Смирнов, Артем Матюшин, Виктор Власюк, Максим Владимеренков. / Громадське

      Печерский районный суд Киева продлил на два месяца арест трем фигурантам убийства экс-бойца АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко: Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому.

      Издание "Громадське" сообщило, что прокуроры ходатайствовали о продлении содержания подозреваемых под стражей, мотивируя это тем, что существует риск побега, давления на свидетелей и даже уничтожения вещественных доказательств.

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      Зато адвокаты выступили с возражениями относительно принятия таких мер и просили применить к подозреваемым альтернативные меры пресечения. Защитники утверждали, что подозрения прокуроров необоснованные и заявили, что на их подзащитных оказывают давление.

      Подозреваемые поддержали заявления своих защитников.

      Напомним, что недавно правоохранители задержали во Львове предполагаемого организатора громкого убийства ветерана АТО Виталия Олешко. В преступлении полиция подозревает бывшего бойца "Торнадо", человека, который имеет вид Европолицейские.

      Что известно об убийстве Виталия Олешко? Ветерана АТО и активиста убили 31 июля 2018 в Бердянске на глазах у жены и друзей. Нападник совершил 2 выстрела из охотничьего ружья в спину Олешко во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственными руками и в котором проживал.

      Кого подозревают в совершении преступления? Подозреваемые в убийстве ветерана АТО "Сармата" – экс-члены батальона "Торнадо". Они являются жителями Днепра, бывшими АТОвцами. Говорится о Артема Матюшина, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Володимиренкова. Они входили в состав преступной группировки Днепра, которым управлял 37-летний Виктор Власюк. Именно этого последнего участника, по словам Аброськина, правоохранители разыскивали. Вероятно, он и есть задержанным во Львове подозреваемым в организации убийства.

      Кто такой Виталий Олешко? Активист, ветеран войны в Донбассе, общественный деятель родом из Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат", занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".

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      Теги: Новости Киева Новости Украины Убийство Виталия Олешко "Сармата"
      Источник: 24 Канал
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