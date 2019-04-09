Убийство Виталия Олешко "Сармата": суд продлил арест трем фигурантам дела

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца арест трем фигурантам убийства экс-бойца АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко: Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому.

Издание "Громадське" сообщило, что прокуроры ходатайствовали о продлении содержания подозреваемых под стражей, мотивируя это тем, что существует риск побега, давления на свидетелей и даже уничтожения вещественных доказательств.

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Зато адвокаты выступили с возражениями относительно принятия таких мер и просили применить к подозреваемым альтернативные меры пресечения. Защитники утверждали, что подозрения прокуроров необоснованные и заявили, что на их подзащитных оказывают давление.

Подозреваемые поддержали заявления своих защитников.

Напомним, что недавно правоохранители задержали во Львове предполагаемого организатора громкого убийства ветерана АТО Виталия Олешко. В преступлении полиция подозревает бывшего бойца "Торнадо", человека, который имеет вид Европолицейские.