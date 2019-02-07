Убийство Виталия Олешко "Сармата": во Львове задержали организатора преступления

Правоохранители задержали во Львове организатора убийства ветерана АТО Виталия Олешко. В преступлении полиция подозревает бывшего бойца "Торнадо", человека, который имеет удостоверение европолицейского

О задержании мужчины сообщил на своей Facebook-странице первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации собственно слежки и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове,

– отметил Аброськин.

По его словам, последние пять месяцев задержаный прятался в разных областях Украины, постоянно меняя место жительства.

Что известно об убийстве Виталия Олешко? Ветерана АТО и активиста убили 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друзей. Убийца совершил 2 выстрела из охотничьего ружья в спину Олешко во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственными руками и в котором проживал.

Кого подозревают в совершении преступления? Подозреваемые в убийстве ветерана АТО "Сармата" – экс-члены батальона "Торнадо". Они являются жителями Днепра, бывшими АТОшниками. Речь идёт о Артеме Матюшине, Николае Ломаке, Александре Обухове и Максиме Володимиренкове. Они входили в состав преступной группировки Днепра, которой управлял 37-летний Виктор Власюк. Именно этого последнего участника, по словам Аброськина, правоохранители разыскивали. Вероятно, он и является задержанным во Львове подозреваемым в организации убийства.

Кто такой Виталий Олешко? Активист, ветеран войны на Донбассе, общественный деятель родом из Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат", занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".